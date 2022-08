Lazio, si lavora per il rinnovo di Pedro

29-08-2022 14:18

Uno dei grandi protagonisti della vittoria della Lazio contro l’Inter è stato decisamente Pedro, autore dell’assist a Luis Alberto per il vantaggio del 2-1 e della rete del 3-1 che ha chiuso la sfida all’Olimpico.

La Lazio non vuole ovviamente privarsi di Pedro e sta già lavorando in ottica rinnovo: come riporta Il Corriere dello Sport il suo contratto scadrà ufficialmente nell’estate del 2023, quindi a fine campionato, ma la società capitolina sembra già interessata a far valere l’opzione in proprio possesso per prolungare fino al 2024.