Lazio-Torino 2-0, Sarri: "Ci vorrà tempo per tornare al top. Con i granata gara di qualità"

L'analisi dell'allenatore dei biancazzurri dopo la vittoria contro i granata: "Gara di qualità, dopo il primo gol ci siamo sciolti"

27-09-2023 23:53

La Lazio respira e vince nel turno infrasettimanale contro il Torino. I biancazzurri s’impongono per 2-0 contro la squadra di Ivan Juric tra le mura amiche dell’Olimpico. A sbloccare la sfida ci ha pensato Vecino, poco dopo Zaccagni ha ipotecato i tre punti importanti a muovere la classifica e dare una sferzata a un inizio altalenante. La squadra di Sarri, dunque, raggiunge quota 7 punti in classifica, occupando momentaneamente l’undicesimo posto.

Le dichiarazioni dell’allenatore Maurizio Sarri

Al termine della sfida tra Lazio e Torino, è stato l’allenatore dei capitolini Maurizio Sarri ad analizzare la vittoria ai microfoni di DAZN:

Noi non siamo mai andati via. Abbiamo messo in cascina sette punti nelle ultime quattro gare, tra cui quelle contro la Juventus e il Napoli. Stiamo pagando la prestazione delle prime due sfide e per rimettere le cose al loro posto ci vorrà tempo. Contro il Torino sapevamo le difficoltà che avremmo affrontato. Primo tempo giocato con qualità. Dopo il primo gol ci siamo sciolti.

Maurizio Sarri su Vecino e Rovella

L’allenatore della Lazio, in seguito, ha parlato di Vecino e Rovella:

Vecino ha avuto una richiesta dal Galatasaray, ma il mercato italiano era già chiuso. Quando è arrivata la richiesta ho detto che non c’era nessuna possibilità. Ha ottimi tempi di inserimento e oggi era necessario mettere in campo fisicità. Rovella gestisce molto bene la palla. Poi i giocatori si inseriscono nei contesti e con Kamada e Luis Alberto non so se ce la facciamo a sostenere questo terzetto.

Vecino si candida per il Milan

Oltre a Maurizio Sarri, ha parlato ai microfoni di DAZN anche lo stesso Vecino, autore del primo gol di serata:

Per noi era importante tornare alla vittoria con una squadra forte come il Torino. Il nostro obiettivo è rientrare nella zona Champions League. Siamo sempre stati uniti anche se i risultati fanno sembrare il contrario. Primo gol all’Olimpico? L’importante era conquistare i tre punti. Titolare contro il Milan? Lo spero, la scelta tocca al mister ma io sono pronto.

Il cammino della Lazio

La Lazio è tornata alla vittoria dopo tre giornate. Il campionato della formazione di Maurizio Sarri è iniziato con due ko, rispettivamente con Lecce e Genoa. I primi tre punti, invece, sono arrivati alla terza giornata per effetto della vittoria esterna contro il Napoli di Rudi Garcia. In seguito, Immobile e compagni si sono nuovamente fermati nella sfida contro la Juventus, terminata con il risultato di 3-1.

Partita dopo partita, i capitolini hanno avviato il loro percorso di ripresa anche grazie al pareggio in extremis in Champions League contro contro l’Atletico Madrid. In campionato, invece, è arrivato prima l’1-1 contro il Monza e, infine, la vittoria contro il Torino. Ora è il momento di ricaricare le energie per la terza sfida ravvicinata negli ultimi sette giorni: ad attenderli c’è il Milan di Pioli.