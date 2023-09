Lazio-Monza 1-1: Sarri trova il problema, ammette le difficoltà ma non è d'accordo coi tifosi

Maurizio Sarri parla al termine di Lazio-Monza: "Fischi dei tifosi? Devono fare quello che vogliono". In seguito, le dichiarazioni di Palladino e Gagliardini.

23-09-2023 23:44

Fin da bambina il calcio è la mia passione e scrivere di questo sport, Parola dopo parola, è motivo d'orgoglio per lasciare il segno raccontando le emozioni che solo il “pallone” sa regalare. Indago, scandaglio, analizzo e creo contenuti Essere giornalista non è solo un lavoro ma un sogno da realizzare e apprezzare ogni giorno.

La Lazio di Maurizio Sarri non riesce a sbloccarsi in campionato e matura solo un pareggio contro il Monza. Sotto i riflettori dell’Olimpico, i biancazzurri conquistano solo un punto contro il Monza uscendo dal campo tra i fischi dei tifosi: la gara, valida per la quinta giornata di Serie A, termina con il risultato di 1-1. Succede tutto nel primo tempo: gol di Immobile, risponde Gagliardini.

Zaccagni e compagni, dunque, continuano a non ingranare la marcia e raggiungono quota 4 punti in classifica occupando momentaneamente il quindicesimo posto. Il Monza, invece, esce dall’Olimpico a testa alta a conquista il secondo pareggio consecutivo in campionato.

Le parole di Maurizio Sarri

L’analisi di Maurizio Sarri ai microfoni di DAZN: “Nel secondo tempo non abbiamo concesso tanto, soprattutto dopo i cambi. Siamo in un momento dove non abbiamo la solidità dello scorso anno anche se a livello difensivo siamo in crescita. É un momento difficile in cui bisogna stare calmi e capire perchè non riusciamo a ripetere le prestazioni dello scorso anno”.

“Attacchiamo poco la porta e alla fine facciamo meno di quello che potremmo fare. É un discorso di movimenti, ma anche di mentalità. Il tempo serve ai nuovi, gli altri sono giocatori che hanno fatto un percorso di due anni. Abbiamo perso l’attacco negli spazi e la solidità difensiva e ne stiamo pagando le conseguenze. Chiaro che non c’è la fisicità di Milinkovic-Savic, nei finali di partita era una risorsa importante. Fischi a fine gara? I tifosi devono fare quello che vogliono, non sono molto d’accordo sull’aspetto dell’impegno dei ragazzi”.

Le dichiarazioni di Raffaele Palladino

Grande esultanza per Raffaele Palladino e il suo Monza dopo l’1-1 contro la Lazio. Così l’allenatore dei biancorossi ai microfoni di DAZN: “Siamo felici perchè ci serviva una prestazione del genere contro una grande squadra. Sono contento per i miei ragazzi. Inoltre, questo punto ci da il giusto slancio per proseguire il campionato”.

“Ogni stagione è una storia a sè, non bisogna fare il paragone rispetto a quella archiviata. Lo sappiamo tutti che il Monza deve continuare a crescere e lavorare bene quotidianamente esprimendo il suo gioco provando a mettere in difficoltà le grandi squadre. La nostra crescita passa attraverso queste prestazioni di livello importante. Io sono soddisfatto e ho ringraziato i ragazzi, però questo ci deve far capire che dobbiamo fare ancora meglio”.

“Sapevamo che la Lazio difende con la linea a quattro ed eravamo consapevoli di dover attaccare quella innescando i nostri quinti. L’occupazione dell’area è fondamentale per fare gol. Gagliardini? In cinque gare poteva aver già segnato tre gol”.

Gagliardini: “Contento per il gol”

Proprio Roberto Gagliardini ha trovato il suo primo gol con la maglia del Monza: “Sono contento anche se forse rispetto alle altre gare ho giocato meno bene. La Lazio era in difficoltà e noi abbiamo dimostrato di avere carattere. Anzi, per lunghi tratti abbiamo guidato la partita e il pareggio è il giusto risultato. Mister Palladino? É giovane ma farà strada, ha tutto per poter ambire a grandi palcoscenici”.