Lazio-Atletico Madrid, processati per direttissima gli amici ubriachi di Isaksen: sentenza dura

Due danesi che erano insieme al fratello dell’attaccante erano stati arrestati all’Olimpico per resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale: sospesi i 2 mesi di carcere, Daspo per 5 anni

22-09-2023 12:59

Probabilmente Gustav Isaksen aveva immaginato un esordio europeo diverso con la maglia della Lazio: dopo la prestazione opaca nel pareggio con l’Atletico Madrid l’attaccante danese ha scoperto che due dei suoi amici presenti in tribuna all’Olimpico insieme al fratello erano stati arrestati per resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale. Processati per direttissima, i due danesi sono stati condannati e hanno ricevuto un Daspo di 5 anni.

Lazio-Atletico, esordio in Champions da dimenticare per Isaksen

Ventotto minuti piuttosto fumosi, trascorsi senza riuscire a incidere in campo contro l’Atletico Madrid: questo l’esordio in Champions League con la maglia della Lazio di Gustav Isaksen, 22enne talento danese che il club biancoceleste ha prelevato ad agosto dal Midtjylland, sborsando una cifra vicina ai 12 milioni di euro. Nonostante una prestazione non indimenticabile, Isaksen faticherà comunque a dimenticare la partita con i Colchoneros a causa di quanto combinato sugli spalti dai suoi amici, arrivati all’Olimpico per seguire il suo debutto in Champions League.

Lazio-Atletico Madrid: arrestati due amici di Isaksen

Durante la gara tra Lazio e Atletico Madrid, infatti, il gruppo di danesi, formato dal fratello di Isaksen, Emil, e da altri tre uomini, s’è reso protagonista in senso negativo all’Olimpico. Arrivati già alticci all’Olimpico, hanno continuato a bere nella zona hospitality dello stadio, fino a costringere il barman a chiudere il bar. Hanno così iniziato a comprare birre in altri settori, fino a sistemarsi in tribuna Montemario. Qui sono diventato presto molesti nei confronti del pubblico di altri familiari dei giocatori, fino a costringere la polizia ad intervenire. Come se non bastasse, due danesi hanno opposto resistenza e insultato gli agenti: di conseguenza sono stati arrestati per resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale.

Lazio, condanna e Daspo per gli amici di Isaksen

Successivamente i due danesi arrestati, un 24enne e un 27enne, sono stati sottoposti a processo per direttissima: dopo aver scelto il patteggiamento, gli è stata inflitta una pena di 2 mesi e 20 giorni di carcere, che è stata però sospesa. Molto severa la pena sul piano amministrativo: la Questura di Roma ha infatti emesso un Daspo della durata di 5 anni peri due amici di Isaksen. Multati invece gli altri due, compreso Emil Isaksen.