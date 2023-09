Lazio-Atletico Madrid 1-1, Sarri ringrazia Provedel, Luis Alberto si gode il momento

L'emozione di Provedel e l'analisi di Sarri dopo il pareggio allo scadere in Lazio-Atletico Madrid

20-09-2023 07:07

Cala il sipario sulla prima apparizione della Lazio nella Champions League 2023-24. A margine del risultato maturato nella serata odierna contro l’Atletico Madrid di Simeone, la voce di Ivan Provedel e il commento di mister Maurizio Sarri, intervenuti ai microfoni di Sky Sport e nella sala stampa dello “Stadio Olimpico” di Roma. Serata magica per il portiere biancoceleste, capace di pareggiare allo scadere la rete di Barrios.

Sarri dopo Lazio-Atletico Madrid: la reazione al gol di Provedel

Al termine di una sfida difficilissima, caratterizzata dalla tenuta difensiva dell’Atletico e dalla voglia della Lazio di scardinare la retroguardia spagnola attraverso il gioco, Maurizio Sarri ha analizzato così il pareggio ottenuto in extremis contro i Colchoneros, commentando con una battuta il gol di Provedel.

La soluzione ce la siamo cercata, dai. Essere sotto alla fine del primo tempo, con l’espressione di gioco che hanno fatto le due squadre, non era giusto e c’era il rischio di sentirsi vittime della sfortuna. La squadra è stata brava a non arrendersi ed è stata premiata. È un punto che per noi può essere importante perché lo abbiamo fatto contro la favorita del girone. In un momento in cui ci reputano una squadra in difficoltà, abbiamo giocato con Napoli, Juve e Atletico Madrid, vincendo, perdendo e pareggiando. In queste tre partite abbiamo giocato alla pari con tre fra le squadre più forti d’Europa.

Una prova che può soddisfare il tecnico toscano, per supremazia territoriale e tenuta mentale.

Abbiamo fatto una buona partita dal punto di vista della prestazione, perché affrontavamo una squadra fortissima nelle ripartenze e nel palleggio. Nel primo tempo non abbiamo preso neanche un contropiede, poi sono arrivati soltanto quando avevamo necessità di ribaltare il risultato.

Sulla condizione atletica e sulla crescita dei suoi, Sarri ha aggiunto:

Qualcuno deve ancora seriamente crescere. A livello di collettivo, possiamo sicuramente creare molto di più, perché creiamo tante occasioni da gol e possiamo fare di più.

Gol Provedel in Lazio-Atletico Madrid, le parole del portiere

A caldo, la reazione di Ivan Provedel dopo il gol di oggi, man of the match di Lazio-Atletico Madrid.

C’era tanta confusione, inizialmente non siamo riusciti a comunicare. Poi ho avuto l’ok a 30 secondi dalla fine e sono salito per l’ultima azione, perché mancava pochissimo. Penso ancora di non rendermene conto, me ne renderò conto più avanti. Il calcio è veloce sia nelle cose belle sia nelle cose brutte, perché sabato giochiamo subito in campionato e dobbiamo rimanere concentrati. Ho studiato Immobile… Ho sperato che Luis Alberto tirasse sul secondo palo come fa spesso ed è andata bene.

Non è la prima marcatura in carriera per Ivan Provedel…

Non c’è una classifica di questi gol, perché hanno avuto entrambi un’importanza straordinaria. Due situazioni completamente diverse, quella di oggi e quella in Ascoli-Juve Stabia, ma entrambi sono gol bellissimi per significato ed importanza.

Luis Alberto dopo Lazio-Atletico: “Provedel? Con il gol del portiere ancora più bello”

Luis Alberto, autore dell’assist per il clamoroso gol di Ivan Provedel, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per commentare lo straordinario finale di Lazio-Atletico Madrid.

Credo che il pareggio valga tanto, come una vittoria. Penso che oggi meritavamo di più, per tutta la partita, per intensità, approccio e atteggiamento. Abbiamo preso un gol nel nostro momento, ma in questo periodo va così. Un tiro che va fuori viene deviato in porta e ti fanno gol. Non abbiamo mollato, abbiamo abbassato la testa e ci abbiamo provato in tutti i modi e alla fine il calcio ti ripaga. Con un gol del portiere è ancora più bello.

C’è un segreto dietro il gol a sorpresa dell’ex portiere dell’Empoli.

Lui vede tutto da dietro e sa come calcio. Me l’ha detto subito, ha attaccato la palla su quel palo e ha fatto gol, è stato bravo.

La Spagna continua ad ignorare il centrocampista biancoceleste, ma dopo il rinnovo Luis pensa soltanto al bene della Lazio.

Volevo fare bene per la squadra, per me stesso, perché meritiamo questo e di stare in Champions League. Ci siamo fatti un c**o così per arrivare dove siamo adesso. Dobbiamo fare ancora di più per essere all’altezza di partite come queste, sia in Champions sia in campionato, cercando di rimanere concentrati e di fare punti in campionato. Questo è quello che dobbiamo fare.

Zaccagni: “Provedel ci ha regalato una grande emozione”

Emozione e soddisfazione sul volto di Mattia Zaccagni, protagonista di Lazio-Atletico Madrid e uno degli uomini balzati dalla panchina al gol di Ivan Provedel, capace di pareggiare allo scadere il match con un clamoroso colpo di testa. Queste le parole dell’attaccante a Lazio Style Channel.

Provedel ci ha regalato davvero una grande emozione, qualcosa che si vede raramente. È stato fantastico, è venuto giù lo stadio, ma bello anche il gesto tecnico. Ero incredulo, Ivan aveva chiesto già prima di salire sull’angolo precedente, poi è andato. Abbiamo fatto una grandissima partita sotto l’aspetto dell’atteggiamento e dal punto di vista tecnico.

Simeone commenta il gol di Provedel e critica l’arbitro

Tutta l’amarezza del Cholo Simeone, che ha analizzato l’1-1 di Lazio-Atletico Madrid con realismo e un pizzico di delusione, ma senza dimenticare quanto di buono fatto nella ripresa.

Abbiamo fatto una partita buona, cominciando male con il pallone tra i piedi. Loro non hanno avuto situazioni da gol nel primo tempo, poi abbiamo segnato con un po’ di fortuna. Meglio nel secondo tempo, dove ci siamo chiusi bene e siamo riusciti a ripartire bene, creando tre occasioni da gol importanti. Sull’ultima azione, dove sembrava esserci un fallo su Correa, l’arbitro ha visto il contrario e la Lazio ha segnato un grandissimo con il portiere. Vado comunque via con positività per quello che ho visto.

E sui tifosi della Lazio, ha aggiunto.