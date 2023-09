Pagelle Lazio-Atletico Madrid 1-1: il gol della vita di Provedel allo scadere, Immobile dove sei?

Champions League, la Lazio pareggia all'esordio grazie al gol del portiere Provedel: beffato l'Atletico di Simeone

19-09-2023 23:07

Ho conseguito la Laurea Triennale in Scienze della Comunicazione e la Laurea Magistrale in Corporate Communication e Media presso l'Università degli Studi di Salerno. Giornalista pubblicista dal 30 settembre 2020, seguo, pratico e mastico calcio da sempre. Da agosto 2021 anche speaker radiofonico.

Esordio in Champions League per la Lazio di Maurizio Sarri, chiamata subito ad affrontare il temibile Atletico Madrid del Cholo Simeone. In un gruppo E completato da Feyenoord e Celtic, i riflettori erano tutti puntati sulla sfida andata in scena all’Olimpico nella serata odierna. Scopri qui di seguito le pagelle e i voti che hanno meritato i calciatori biancocelesti.

Le Pagelle della Lazio

Provedel voto 8: Una notte che non dimenticherà. Gol di testa allo scadere e pareggio per la Lazio, alla prima in Champions League. Clamoroso all’Olimpico.

Gol Provedel in Lazio-Atletico Madrid: cosa è successo

La Lazio pareggia in casa alla prima in Champions League contro l’Atletico Madrid, pagando a caro prezzo nel primo tempo il tocco di Kamada sulla conclusione di Barrios. Il tutto viene vanificato dall’incredibile pari targato Ivan Provedel, portiere biancoceleste che è volato più in alto di tutti sull’ultima azione della gara. 1-1, clamoroso all’Olimpico.

Sull’ultimo corner del match, la difesa madrilena respinge due volte la sfera, poi il cross di Luis Alberto per Provedel, che resta in area di rigore e anticipa il collega Oblak, beffandolo sul più bello. La Champions League è davvero iniziata.

Il tabellino di Lazio-Atletico Madrid:

Marcatori: Barrios 29′, Provedel 90+4′.

Ammoniti: Simeone (A, non dal campo), Griezmann (A), Sarri (L, non dal campo), Lino (A), Patric (L), Immobile (L).

Espulsi –

Calci d’angolo: 9-5.

Tempo di recupero: 2′ 1T; 4′ 2T.

Le formazioni ufficiali:

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Patric, Romagnoli, Pellegrini (dal 37′ Lazzari); Kamada (dal 61′ Guendouzi), Vecino (dal 76′ Cataldi), Luis Alberto; Felipe Anderson (dal 61′ Isaksen), Immobile, Zaccagni (dal 76′ Pedro). All. Sarri.

ATLETICO MADRID (5-3-2): Oblak; Molina, Savic, Witsel (dal 75′ Correa), Hermoso, Lino (dal 79′ Riquelme); Llorente, Barrios (dal 46′ Gimenez), Saul; Griezmann, Morata. All. Simeone.

Lazio-Atletico Madrid: cosa ha funzionato e cosa no per Sarri

Ottimo approccio della Lazio di Maurizio Sarri (l’aveva letta bene in conferenza), che schiaccia subito l’Atletico nella sua area di rigore attraverso gioco e manovre avvolgenti. Come spesso accade nel calcio, però, non sempre la supremazia territoriale è sinonimo di gol e vittoria, soprattutto ad un livello a cui gli episodi fanno inevitabilmente la differenza. Il gol di Barrios, viziato dalla decisiva deviazione di Kamada, rompe gli equilibri e spegne il forcing biancoceleste.

Nella prima frazione, il 4-3-3 del maestro toscano si infrange sul pragmatismo e la macchina difensiva del Cholo Simeone, affidatosi ad un 5-3-2 che non concede profondità ad un bomber del calibro di Ciro Immobile, capace di attaccare gli spazi come pochi. Mossa vincente dell’ex di turno, che annulla di fatto il centravanti di Torre Annunziata, mettendo da parte l’estetica. Sponda Colchoneros, da sottolineare la super prestazione di Savic. Lazio ancora poco incisiva in avanti, poi il gol di Provedel all’ultimo respiro.

Striscione dei Tifosi della Lazio per Simeone

Prima del fischio d’inizio di Lazio-Atletico Madrid, la Curva Nord dell’Olimpico ha esposto due splendidi striscioni in onore di Diego Pablo Simeone, grande ex della partita. I supporters capitolini non hanno certo dimenticato i suoi trascorsi in biancoceleste e, in particolare, lo storico Scudetto vinto nel 2000, al termine di uno straordinario duello con la Juventus.

Questa la dedica del settore più caldo del tifo laziale al Cholo Simeone:

Roma e la Lazio saranno sempre casa tua. Bentornato Cholo, nostro campione d’Italia.

Infortunio Luca Pellegrini: le condizioni del terzino

Dopo il problema all’occhio accusato da Hysaj contro la Juventus, si fa male anche Luca Pellegrini. Il terzino sinistro della Lazio, schierato dal primo minuto contro l’Atletico Madrid, è stato falciato all’altezza della mediana da Molina. Prima della caduta, movimento piuttosto innaturale della gamba sinistra, con il calciatore ex Cagliari che si è toccato per diversi minuti il ginocchio sinistro.

Pellegrini ha provato a rientrare, pur zoppicando, ma il dolore non gli ha consentito di proseguire regolarmente il match. Al suo posto Manuel Lazzari, che ha portato Marusic a cambiare corsia e a spostarsi sul versante mancino. Tra domani e giovedì, previsti esami strumentali per l’esterno arrivato dalla Juventus.