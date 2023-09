Pagelle Lazio-Torino 2-0: Vecino e Zaccagni fanno sorridere i biancazzurri

La squadra di Maurizio Sarri ritrova la strada della vittoria e stende i granata di Ivan Juric: buona prestazione dei laziali che torneranno in campo sabato contro il Milan

27-09-2023 22:51

La Lazio ritrova le sue certezze e conquista una vittoria fondamentale contro il Torino. La sfida, valida la sesta giornata nel campionato di Serie A, è terminata con il risultato di 2-0. Buona prestazione dei padroni di casa, che tornano a vincere contro i granata sotto i riflettori dell’Olimpico dopo 4 anni.

Succede tutto nel secondo tempo. La Lazio rincara la dose di fiducia solo nella ripresa e non lascia scampo alla squadra di Juric. La sblocca Vecino, ma è Zaccagni a certificare la vittoria per gli uomini di Maurizio Sarri. Per la Lazio, adesso, è testa alla sfida contro il Milan, in programma sabato 30 settembre.

Lazio-Torino, la chiave della partita

La Lazio, dopo un primo tempo ancora all’insegna dell’incertezza, ha trovato il giusto coraggio nella ripresa sfoggiando in campo molta reattività. Di fatto, i biancazzurri sono stati premiati dalle reti di Vecino e Zaccagni. Il Torino, invece, si è proposto in maniera pericolosa nell’area dei padroni di casa senza, però, ottenere successo.

Le pagelle della Lazio

Provedel 6: Rischia qualcosa sul tap-in di Zapata nel primo tempo, ma nel corso della gara non viene impensierito.

Rischia qualcosa sul tap-in di Zapata nel primo tempo, ma nel corso della gara non viene impensierito. Lazzari 6.5: La sua buona prestazione è coronata dall’assist per il gol di Vecino. Nella ripresa continua a fornire cross interessanti. (35′ st Hysaj 6)

La sua buona prestazione è coronata dall’assist per il gol di Vecino. Nella ripresa continua a fornire cross interessanti. (35′ st Hysaj 6) Casale 6: Schierato dal 1′ accanto a Romagnoli compie una prestazione senza particolari sbavature.

Schierato dal 1′ accanto a Romagnoli compie una prestazione senza particolari sbavature. Romagnoli 6: Copre bene per gran parte della gara. Nel primo tempo commette un grave errore che si sarebbe potuto rivelare cruciale. Non al top della condizione.

Copre bene per gran parte della gara. Nel primo tempo commette un grave errore che si sarebbe potuto rivelare cruciale. Non al top della condizione. Marusic 6: Conduce bene il suo reparto senza azioni eclatanti.

Conduce bene il suo reparto senza azioni eclatanti. Vecino 7: Alla sua prima da titolare contiene e anticipa i granata su palle importanti. Toglie tempo e spazio agli avversari e riesce a sbloccare una gara bloccata equilibrata. (30′ st Guendouzi 6)

Alla sua prima da titolare contiene e anticipa i granata su palle importanti. Toglie tempo e spazio agli avversari e riesce a sbloccare una gara bloccata equilibrata. (30′ st Guendouzi 6) Rovella 6: Viene marcato molto stretto da Vlasic, ma se la cava piuttosto bene. Nel corso della gara evita guai al suo esordio dall’inizio.

Viene marcato molto stretto da Vlasic, ma se la cava piuttosto bene. Nel corso della gara evita guai al suo esordio dall’inizio. Luis Alberto 6.5: L’anima dei biancazzurri e indiscusso leader tecnico. Ha caricato i suoi compagni fin dal riscaldamento ed è provvidenziale in determinate occasioni. Grande spirito d’iniziativa per il gol del 2-0.

L’anima dei biancazzurri e indiscusso leader tecnico. Ha caricato i suoi compagni fin dal riscaldamento ed è provvidenziale in determinate occasioni. Grande spirito d’iniziativa per il gol del 2-0. Felipe Anderson 6.5: Propone un pressing alto per tutta la durata della gara. Ha innescato la giocata per entrambi i gol.

Propone un pressing alto per tutta la durata della gara. Ha innescato la giocata per entrambi i gol. Immobile 6: Non approfitta al meglio di alcune giocate. Pochissime occasioni per lui, ma compie un gran lavoro da capitano. (30′ st Castellanos 6)

Non approfitta al meglio di alcune giocate. Pochissime occasioni per lui, ma compie un gran lavoro da capitano. (30′ st Castellanos 6) Zaccagni 7: Non propositivo come contro il Monza, ma dà certamente continuità nel reparto offensivo. Esce con facilità dalle insidie dei granata e centra il primo gol stagionale. (35′ st Isaksen 6)

Non propositivo come contro il Monza, ma dà certamente continuità nel reparto offensivo. Esce con facilità dalle insidie dei granata e centra il primo gol stagionale. (35′ st Isaksen 6) Allenatore Maurizio Sarri 6: Anche in questa sfida ha optato per un importante turnover. Prende appunti sul taccuino, ma senza dubbio la caratteristica che ha preteso dai suoi ragazzi è stata la reattività. Nella ripresa può ritenersi soddisfatto dei suoi ragazzi.

Torino, top e flop

Milinkovic-Savic 4.5: Non trasmette molta sicurezza. Si lascia sorprendere sia da Vecino, sia da Zaccagni.

Non trasmette molta sicurezza. Si lascia sorprendere sia da Vecino, sia da Zaccagni. Ricci 6: Migliora di partita in partita e interrompe i fraseggi dei padroni di casa. Non è brillante, infatti perde una palla sanguinosa nella ripresa che fa partire il contropiede della Lazio.

Migliora di partita in partita e interrompe i fraseggi dei padroni di casa. Non è brillante, infatti perde una palla sanguinosa nella ripresa che fa partire il contropiede della Lazio. Vlasic 6: Muove molto bene la palla e innesca qualche occasione.

Muove molto bene la palla e innesca qualche occasione. Zapata 5.5: Le qualità fisiche gli permettono di difendere la palla in maniera impeccabile. Dal punto di vista offensivo è praticamente inesistente. Juric lo sostituisce anche in vista delle prossime sfide. (15′ st Radjonic 5: non si vede molto nel corso della gara)

Le qualità fisiche gli permettono di difendere la palla in maniera impeccabile. Dal punto di vista offensivo è praticamente inesistente. Juric lo sostituisce anche in vista delle prossime sfide. (15′ st Radjonic 5: non si vede molto nel corso della gara) Lazaro 6: Crea più di qualche grattacapo alla Lazio e garantisce un’ottima copertura. Su una super giocata di Bellanova confeziona un gran tiro al volo che si conclude alto sulla traversa. (30′ st Pellegri 5)

La pagella dell’arbitro

A dirigere il match all’Olimpico è stato Micheal Fabbri della sezione di Ravenna, coadiuvato dagli assistenti di linea Di Gioia della sezione di Nola e D’Ascanio della sezione di Ancona, oltre al quarto ufficiale Prontera di Bologna. Direzione di gara sufficiente e giusta sotto ogni punto di vista. Al VAR Chiffi della sezione di Padova supportato da Di Vuolo di Castellammare di Stabia. Questi ultimi sono stati consultati negli ultimi minuti di gara per un presunto tocco di mano di Hysaj: dopo una revisione da parte di Fabbri, non è stato concesso il penalty al Torino.

Il tabellino di Lazio-Torino

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari (35′ st Hysaj), Casale, Romagnoli, Marusic; Vecino (30′ st Guendouzi), Rovella, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile (30′ st Castellanos), Zaccagni (35′ st Isaksen).

A disposizione: Pellegrini, Patric, Gila, Kamada, Cataldi, Pedro, Sepe, Mandas.

Allenatore: Maurizio Sarri.

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Schuurs, Buongiorno (25′ pt Sazonov), Rodriguez; Bellanova (30′ st Soppy), Ricci, Tameze (15′ st Ilic), Lazaro (30′ st Pellegri); Vlasic, Sanabria; Zapata (15′ st Radonjic).

A disposizione: N’Guessan, Vojvoda, Gineitis, Linetty, Karamoh, Seck, Gemello, Brezzo.

Allenatore: Ivan Juric.

Ammoniti: Bellanova, Temeze, Immobile, Schuurs, Ricci.

Marcatori: 11′ st. Vecino, 30′ st. Zaccagni