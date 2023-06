Mattia Zaccagni e Chiara Nasti, matrimonio da capogiro: si sono sposati all'Ara Coeli, tre cambi d'abito e gli invitati vip

Cerimonia elegante e raffinata, con l'influencer che ha cambiato tre vestiti e festa a Villa Miani, con veduta da brividi sulla Capitale. Presenti Immobile e addirittura Jacobs

21-06-2023 10:44

La vigilia del loro matrimonio era stata accompagnata da una certa tensione, scaturita da dettagli sconfessati da una unione che è parsa, almeno per quel che riguarda la cerimonia nuziale, splendida e curata in ogni singolo dettaglio.

Mattia Zaccagni, centrocampista offensivo della Lazio, ha sposato l’influencer e imprenditrice digitale Chiara Nasti dalla quale ha avuto un figlio, Thiago.

Zaccagni e Nasti sposi a Roma

Martedì 20 giugno Zaccagni e Nasti hanno deciso di formalizzare il loro rapporto, a Roma nella splendida basilica di Santa Maria in Ara Coeli (addobbata da una quantità notevole di fiori, per l’occasione), in cima alla celebre scalinata e teatro di meravigliosi matrimoni, come quello celebrato il 19 giugno 2005 tra Francesco Totti e Ilary Blasi.

Dopo la cerimonia, alla presenza di familiari, amici vip o meno legati al calcio e alla moda, la festa è proseguita a villa Miani, contesto con celebre vista sulla grande bellezza della Capitale.

Presenti i compagni di squadra della Lazio

Come accennavamo, non mancavano all’evento i compagni di squadra, come Ciro Immobile, capitano della Lazio, accompagnato dalla moglie Jessica Melena oltre a Danilo Cataldi a Christian Maggio da Alessio Romagnoli a Matteo Pessina a Marcel Jacobs.

Tre abiti per la sposa e testimone Angela Nasti

Gli sposi si mettono in posa per i fotografi, dopo il matrimonio

La sposa, celebre influencer, ha scelto 3 abiti indossati nei differenti momenti della giornata: il primo molto sofisticato con gonna ampia, corpetto ricamato e un lungo velo che la avvolgeva al momento dell’ingresso in chiesa. Completo scuro per lo sposo e per il padre di Chiara, che ha accompagnato la figlia fino all’altare.

A fare da testimoni a Chiara sono stati la sorella Angela Nasti, ex tronista di Uomini e Donne, e una coppia di amici.

Famiglia felice con il piccolo Thiago

Entrambi emozionatissimi, hanno mostrato la loro gioia con modalità differenti: Chiara Nasti aveva una andatura decisamente celere, tant’è che il padre le ha chiesto di rallentare. Zaccagni è arrivato accompagnato dalla mamma (molto vicina alla nuora) pochi minuti prima della sposa.

Secondo quel che ci narrano social e cronache odierne, Zaccagni la sera prima ha fatto la tipica serenata andando sotto il balcone della futura sposa con tanto di mazzo di rose. Un incontro romantico prima del sì, che ha sigillato l’unione tra i due nata quasi due anni e mezzo fa e che ha dato loro Thiago, presente al matrimonio dei genitori.

