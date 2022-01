Lazio, tutte le idee per il mercato di gennaio

02-01-2022 15:30

Il mercato della Lazio ormai da tanti anni segue sempre un ritornello ben preciso: vendere prima di comprare. E così Maurizio Sarri si aspetta qualche regalo che possa essere più funzionale al suo 4-3-3, anche se prima sarà necessario disfarsi degli esuberi.

Jony, Vavro, Escalante e Durmisi il primo passo. Poi le cessioni “eccellenti” di Lazzari e Muriqi. Questi i nomi sulla lista dei partenti dei biancocelesti, che in ogni caso hanno comunque già qualche idea su chi comprare.

Kalinic e Casale, jolly difensivo, sono due giocatori che interessano molto in casa Verona. Kamenovic si allena con la squadra ormai la luglio e potrebbe essere un buon terzino, ma non convince Sarri a pieno. Sarri che invece sogna come terzino Emerson Palmieri del Chelsea, ma che al momento sembra solamente una lontana suggestione.

Come riporta Sky Sport, per l’attacco Tare ha proposto a Sarri una serie di nomi Under 23 che giocano in Bundesliga e campionato austriaco. L’allenatore li sta studiando ma preferirebbe un profilo che già conosca il nostro campionato.

