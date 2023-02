Tre punti raccolti quasi in extremis per i biancocelesti che castigano Gabbiadini & con un bellissimo gol dello spagnolo proprio quando il pareggio a reti bianche sembrava cosa fatta.

27-02-2023 22:55

Con la 24esima giornata che si concluderà di martedì grazie alle sfide Cremonese – Roma e al derby della Mole tra Torino e Juventus, a chiudere questo lunedì ci pensa la sfida tra gli uomini di Sarri e gli uomini di Stankovic.

All’Olimpico di Roma va in scena, infatti, Lazio – Sampdoria. È una gara ricca di emozioni fin dalle prime battute con due squadre che giocano a viso aperto.

La formazione di Sarri è viva ma anche i blucerchiati mostrano subito il piglio giusto. Come alla mezz’ora quando Cuisance ha una chance d’oro ma spreca tutto. La risposta biancoceleste è triplice prima dell’intervallo prima con Felipe Anderson, poi con Pedro, che colpisce il palo, ed infine con Immobile.

La ripresa ricomincia con la Sampdoria all’attacco e con Gabbiadini che ha due occasioni importanti ma non riesce a sfruttarle, anche in questo caso il botta e risposta è immediato, con Immobile e Marusic che si divorano due gol sostanzialmente fatti. Ma il gol è nell’aria e all’80’ ci pensa Luis Alberto: lo spagnolo raccoglie una palla all’altezza della lunetta e lascia partire un destro con una parabola perfetta che termina la sua corsa all’incrocio dei pali.

A questo punto Sarri si copre e manda in campo Hysaj e Basic al posto di Lazzari e Milinkovic Savic. Stankovic chiede ai suoi di spingere e crederci fino all’ultimo, i liguri danno vita ad un forcing finale che però non produce gli effetti sperati e al triplice fischio è 1-0.

Con questo successo la Lazio sale al 5° posto in classifica a quota 42 punti, per la Samp è notta fonda, 11 punti e penultimo posto in classifica.