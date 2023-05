Lazio, vicino Uribe ma Sarri per ora blocca tutto

Il centrocampista colombiano del Porto potrebbe essere il primo colpo di mercato per la prossima stagione

06-05-2023 10:50

Lazio vicina a chiudere per Mateus Uribe, centrocampo colombiano d’esperienza del Porto. A dirlo è il quotidiano portoghese Record. Probabilmente l’affare si sarebbe anche chiuso se non fosse intervenuto Maurizio Sarri e bloccare per ora tutto. Il motivo? L’allenatore laziale vuole prima sapere quale sarà il futuro di Milinkovic-Savic e di Luis Alberto. E non vuole ripetere l’errore fatto con Marcos Antonio come post Leiva in attesa di arrivare anche ad Ilic, poi sfumato. Si va insomma con i piedi di piombo, ma Tare è vicinissimo all’acquisto del giocatore sudamericano.