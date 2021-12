LBA, Caja: “Grande prestazione, soprattutto difensiva”

13-12-2021 09:43

È un Attilio Caja molto soddisfatto della prova dei suoi ragazzi, quello che si presenta in conferenza stampo dopo il successo della sua Unahotels sull’Happy Casa Brindisi.

La reazione dopo il ko di Treviso c’è stata mentre per Brindisi si tratta della quarta sconfitta consecutiva, dopo quelle subite contro Trento, Bologna e Milano.

Queste le dichiarazioni raccolte dal Resto del Carlino a fine gara da parte di coach Caja:

“Complimenti davvero ai ragazzi per la grande prestazione soprattutto difensiva. Siamo riusciti a tenere il potenziale offensivo di Brindisi sotto i 60 punti; noi abbiamo fatto grandi cose dentro l’area, loro potranno recriminare sulle loro percentuali, specie da 3 punti, che poi anche per noi è stata bassa, ma noi siamo stati bravi in tante altre cose. I ragazzi – aggiunge il coach biancorosso – hanno tenuto botta su tutte le situazioni: ottimo il lavoro di Diouf e Hopkins contro Nick Perkins, ma bene anche gli esterni, perché solo Clark da loro ha fatto canestro e spesso sugli aiuti. Felicissimo anche per le nostre dieci palle recuperate sulle loro 13 perse”.

