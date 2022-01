LBA, rinviata la gara tra Treviso e Olimpia Milano

22-01-2022 15:16

Il Covid-19 continua ad influenzare il campionato di Serie A. Dopo i rinvii delle scorse giornate, anche questo turno non verrà disputato nella sua interezza visto che la Legabasket ha disposto il rinvio del match tra Olimpia Milano e Nutribullet Treviso dopo le positività riscontrate nel Gruppo squadra di quest’ultima

Come si legge nel comunicato diramato dalla LBA, il “sospetto focolaio da Covid-19” e “il potenziale contrasto regolamentare tra la normativa vigente e quella in corso di imminente adozione” hanno portato il presidente Gandini a rinviare a data da destinarsi l’incontro originariamente in programma domani.

Alla luce di questa decisione, la situazione del calendario di Milano si fa sempre più complicata visto che il recupero della gara di campionato si aggiunge ai tre d’Eurolega ancora da giocare.

OMNISPORT