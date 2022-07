Le azzurre del fioretto: "Che bello tornare le numero uno al mondo"

22-07-2022 23:40

La squadra del fioretto femminile azzurro ha conquistato il primo posto ai Mondiali, battendo nell’ultimo atto gli Stati Uniti d’America in un match senza storia.

La trascinatrice del gruppo è stata Arianna Errigo, naturalmente entusiasta dopo l’oro: “Vincere è sempre bello, ma non è scontato essere favorite e poi riuscire a confermarsi – ha spiegato sul sito della Federscherma -. Oggi siamo state molto brave e siamo contente. Siamo felici del nostro lavoro e una grande soddisfazione è essere tornate numero uno al mondo dopo un po’ di tempo e averlo dimostrato anche qui. Ci siamo dette che è un peccato che non c’è la Russia perché quando tiriamo così non abbiamo paura di nessuno”.

Grande gioia anche per Alice Volpi: “Vincere una medaglia d’oro è una grande emozione. Da inizio stagione cerchiamo la perfezione come squadra ed oggi l’abbiamo davvero trovata. Abbiamo lavorato tanto quest’anno e i risultati si vedono soprattutto sulla squadra”.

Festeggia la 20enne Martina Favaretto: “Ci vuole sempre grinta per affrontare le avversarie, poi ci sono le mie compagne che mi caricano ed è più facile farla uscire. Sono felice di stare con loro, mi stanno aiutando molto”.

Queste infine le dichiarazioni di Francesca Palumbo: “Ci eravamo preparate da casa. Ci eravamo detto di mettercela tutta per portare a casa questo titolo. Siamo rimaste unite, ci siamo allenate tantissimo, non era facile essendo arrivate da favorite, ma siamo state bravissime”.