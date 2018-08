League of Legends: apre un'eSport arena a Berlino, i dettagli

I Misfits Gaming, team europeo nato a maggio del 2016, hanno annunciato di voler inaugurare una eSport arena a Berlino in previsione della prossima stagione della League of Legends Championship Series (LCS). Il nuovo stadio esportivo consentirà di offrire uno spazio interamente dedicato ai player di LoL, sia per i professionisti sia per gli streamer. Nell’arena saranno organizzati anche eventi speciali.

“Scegliere Berlino per la nostra prima arena locale ha perfettamente senso per noi, il pezzo fondamentale dei Misfits è il nostro team europeo di League of Legends, con sede a Berlino. I fan di LoL saranno in grado di interagire con i nostri giocatori della lega su base regolare con un sacco di esperienze divertenti e gratificanti” – ha spiegato Ben Spoont, co-fondatore e CEO dei Misfists Gaming.

Un progetto simile è stato avviato di recente dai G2 Esports, sempre a Berlino, dopo l’annuncio della partnership con AORUS. Entrambe le società sono attive nelle EU LCS che, dalla prossima stagione, seguiranno il modello “franchise”. Non conosciamo ancora la data certa della cerimonia di inaugurazione dell’arena dei Misfits Gaming, ma dai rumors dovrebbe essere prevista per settembre.

HF4 | 29-08-2018 09:30