LeBron James parla del futuro e del possibile ritiro

29-12-2021 17:32

LeBron James ha parlato, dopo la vittoria dei Lakers, del suo futuro e dell’ipotesi ritiro dal basket.

“So di essere dall’altra parte della collina, rispetto alla collina su cui mi trovavo prima. Lo so. Ma, voglio dire, ci ho pensato a che punto sono della mia carriera. Sto ancora giocando ad un livello molto alto e non ci sto pensando troppo. Ma sono all’anno 19 e non ne farò altri 19. Quindi sicuramente non sono a metà della mia carriera. Sono dall’altra parte della collina. Quindi, vedremo dove mi porterà il gioco. Vedremo dove porterà il mio corpo e la mia mente. Finché la mia mente rimane fresca e il mio corpo rimane con quella, posso giocare. Ma alla fine te lo dirà il gioco. Te lo dirà il tuo corpo. La tua mente te lo dirà. Ho impiegato abbastanza ore e timbrato abbastanza orologi per cui, quando arriverà quel momento, mi starò bene”.

OMNISPORT