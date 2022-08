LeBron James rinnova coi Lakers e diventa il più pagato nella storia NBA!

17-08-2022 21:33

C’erano voci su una sua possibile uscita dal contratto a fine stagione, ma LeBron James – come rivelato dall’insider Shams Charania – ha invece deciso di prolungare per altre due stagioni con i Los Angeles Lakers.

King James prenderà altri 97.1 milioni di dollari – dunque il massimo salariale – fino al 2025 e prima dell’ultima stagione avrà la possibilità di uscire dal contratto, visto che nel 2024-25 è presente una player option.

Il campione di Akron, che compirà 38 anni a fine dicembre, diventa così l’atleta NBA più pagato di tutti i tempi: raggiunta quota 532 milioni di guadagni dai soli contratti, superando il rivale Kevin Durant (fermo a quota 508).

Con ogni probabilità, James potrà strappare un altro primato ancora più importante tra qualche mese: c’è Kareem Abdul-Jabbar da superare per diventare il miglior marcatore della storia della National Basketball Association. Non dovesse riuscirci quest’anno, LeBron avrà comunque il prossimo per mettere la freccia sul grande Kareem, per un sorpasso che sarà effettuato a tinte giallo-viola, i colori ufficiali dei Lakers.