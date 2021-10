LeBron non c'è, ci pensa Westbrook: Lakers in risalita

27-10-2021 07:40

I Lakers si sono sbloccati.

Dopo le sconfitte contro Golden State e Suns nelle prime due gare stagionali, la squadra di coach Vogel ha dato continuità alla prima vittoria conquistata contro i Grizzlies riuscendo a brindare al successo anche lontano dallo

Staples Center grazie alla vittoria sul parquet di San Antonio, ottenuta dopo un supplementare.

Certo il valore degli avversari è differente rispetto a quello dei primi due incontri, ma il peso del successo ottenuto all’AT & T Center è notevole perché conquistato senza l’infortunato LeBron James e recuperando da uno svantaggio di 13 punti al termine di un match che gli Spurs hanno condotto per 35 minuti prima di cedere al parziale di 29-17 che nell’ultimo quarto ha permesso ai Lakers di allungare la sfida.

Così, con un Anthony Davis come sempre trascinatore (35 punti e 17 rimbalzi), la notizia della giornata è la crescita del livello delle prestazioni di Russell Westbrook: per il numero 0 a fine partita ci sarà una tripla doppia sfiorata, con 33 punti, 10 rimbalzi e otto assist e in particolare un contributo di spessore tra secondo tempo e overtime con 15 punti realizzati.

