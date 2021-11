LeBron sbaglia, i Kings lo puniscono: Lakers ancora ko

27-11-2021 08:45

Continuano gli alti e bassi nella stagione dei Los Angeles Lakers che tornano sotto il 50% di vittorie dopo il ko interno contro i Sacramento Kings, vittoriosi per 141-137 dopo ben tre tempi supplementari.

Match molto vibrante, ma non esaltante sul piano qualitativo. Decisiva la resistenza dei Kings che hanno prima rimontato da -13 nel quarto periodo e poi piazzato il parziale di 11-2 nel terzo supplementare. Nuova rimonta subita, quindi, dai Lakers e decisivi sono stati anche gli errori di LeBron James, che ha fallito il canestro della vittoria sulla sirena dei regolamentari che nel primo supplementare. Per The King 30 punti, ma con 25 tiri, e 11 assist.

Non meglio Anthony Davis, autore di 23 punti con 22 tiri. Per le due stelle dei Lakers anche tanti, troppi errori ai liberi, così come per Russell Westbrook, che pure ha chiuso con una tripla doppia (29 punti, 10 rimbalzi e 11 assist).

Kings all’ottava vittoria della stagione, seconda sotto la gestione di coach Alvin Gentry. Il trascinatore è De’Aaron Fox, autore di 34 punti e 8 assist e da una prova di squadra di spessore con altri cinque giocatori in doppia cifra: 13 punti per Terence Davis, Tristan Thompson e Marvin Bagley, 12 per Alex Len e 19 di Tyrese Haliburton

OMNISPORT