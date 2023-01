Lecce, Baroni: "Verona difficile da affrontare"

20-01-2023 15:42

Tre vittorie e tre pareggi nelle ultime sei gare giocate dal Lecce in questo campionato. Un ottimo momento di forma che ha consentito alla squadra di Marco Baroni di salire a quota 20 punti con ben 11 lunghezze di vantaggio sulla terzultima in classifica. Ovvero, l’Hellas Verona che sarà la prossima avversaria dei salentini nel primo anticipo del sabato alle 15 dell’ultima giornata del girone di andata di Serie A.

Così in conferenza stampa Baroni: “È uno scontro diretto che andiamo a giocare in casa del Verona, dobbiamo pensare a noi e alla nostra prestazione. Troveremo un avversario che non merita i punti in classifica che ha – le parole del tecnico -. Il Verona ha aggressività ed è una formazione difficile da affrontare. Ho ancora qualche dubbio di formazione, la squadra sta facendo bene“.