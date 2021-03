Lecce: nessuno mai come Coda

Il terzo posto del Lecce in campionato e il miglior attacco di tutta la serie cadetta hanno come grande protagonista l’attaccante Massimo Coda.

Tutta la squadra salentina sta facendo bene, ma oggettivamente, il bomber campano sta disputando una stagione davvero incredibile e molto positiva. Con la doppietta rifilata al Venezia nel turno infrasettimanale, Coda è entrato nella storia del Lecce.

In Salento, “mai nessun bomber aveva toccato, in Serie B, il tetto delle 17 reti stagionali. Due campionati fa Andrea La Mantia aveva raggiunto questa quota affiancando in classifica due ex giallorossi come Simone Tiribocchi e Daniele Corvia. Superata anche la leggenda Javier Ernesto Chevanton che nella stagione 2002/’03, in Serie B, siglò “solo” 15 gol”.

E la stagione non è ancora finita…queste le parole che ha usato Tuttosport per elogiare l’attaccante in forza ai giallorossi.

Per tornare in Serie A, mister Corini si affiderà a lui e ai suoi preziosi gol.

OMNISPORT | 18-03-2021 11:59