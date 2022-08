Lecce: pronto l'affondo finale per Oudin e Akpa Akpro

30-08-2022 15:51

Il Ds Corvino è ancora alla ricerca degli ultimi tasselli per regalare a Mister Baroni una squadra che possa resistere all’urto della Serie A.

Il Lecce infatti, si sta muovendo in maniera concreta per chiudere un grande doppio colpo per questo finale di mercato.

Il primo rinforzo potrebbe arrivare dal Bordeaux: si tratta del classe 1996 Oudin, acquistato per 10 milioni di euro due anni fa e adesso ceduto in prestito con diritto di riscatto sempre per la stessa cifra. Un rinforzo importante per il tridente di Baroni, in un ruolo dove però al momento milita già Strefezza, uno dei fiori all’occhiello della società.

Per quanto invece concerne la linea mediana sembrerebbe invece essere vicino l’acquisro di Jean-Daniel Akpa-Akpro, orami da tempo fuori dai piani della Lazio. I contatti tra le parti stanno andando avanti e c’è ottimismo per la chiusura dell’affare sulla base di un prestito, con la stessa Lazio che pagherebbe una parte dell’ingaggio.

