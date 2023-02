Lecce–Roma, le probabili formazioni

Il derby di maglia tra la compagine pugliese e gli uomini di Mourinho va in scena alle 18: Baroni si affida al tridente, il tecnico portoghese prova Dybala e Pellegrini alle spalle di Abraham.

11-02-2023 10:33

Negli anticipi del sabato c’è spazio anche per Lecce-Roma, la sfida tra giallorossi.

I ragazzi di Baroni si presentano da insider, pronti a sorprendere, con il 4-3-3 ed il tridente formato da Strefezza, Colombo e Di Francesco.

La risposta ospite sta in un 3-4-2-1 che per la prima volta vedrebbe Dybala e Pellegrini nel ruolo di suggeritori nel confronto di un ritrovato Abraham.

A dirigere l’incontro Gianluca Aureliano.

Ecco le probabili formazioni.

Lecce (4-3-3): Falcone; Grendey, Baschirotto, Umtiti, Gallo; Gonzalez, Hjulmand, Blin; Strefezza, Colombo, Di Francesco. Allenatore: Baroni.

Roma (3-4-2-1): Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Zalewski, Cristante, Matic, El Shaarawy; Dybala, Pellegrini; Abraham. Allenatore: Mourinho