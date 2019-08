Lecce, sfumato Mitroglou: "Ecco perché ho scelto così"

Niente Lecce e Spal per Konstatinos Mitroglou. L'attaccante greco, nella scorsa stagione al Galatasaray, ha deciso di accasarsi in Olanda, al Psv, dove sbarca in prestito dal Marsiglia.

"Sono sollevato ora. È una grande opportunità venire a giocare qui. La mia carriera è un'avventura e la scelta del PSV è un grande passo avanti. Non vedo l'ora di giocare e scoprire il campionato olandese", le sue parole.

SPORTAL.IT | 23-08-2019 11:35