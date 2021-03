Lecce, Sticchi Damiani: "La strada verso la serie A è lunga"

Il 3-0 conquistato a Frosinone (che è costato la panchina ad Alessandro Nesta) e la contemporanea debacle casalinga del Monza contro il Venezia, hanno permesso ai salentini di raggiungere la seconda posizione della classifica del campionato cadetto.

La stagione del Lecce è davvero molto positiva e i tifosi sognano di tornare in Serie A già a fine stagione, nonostante il programma della società, si basi su un progetto triennale iniziato dopo la retrocessione di un anno fa: “Grazie al contributo di tutti ci siamo portati alle spalle dell’Empoli, ma la strada è ancora irta di ostacoli e bisognerà percorrerla con il solo intento di essere sempre al top, incontro dopo incontro. Se al termine di questo percorso il Lecce dovesse centrare la grande impresa allora sarebbe una gioia immensa per tutti noi e per il popolo giallorosso che sta soffrendo per non essere presente allo stadio e far sentire il proprio calore. – conclude Sticchi Damiani – Al momento però mi focalizzo sul progetto, che era e resta triennale”.

Il prossimo turno di campionato intanto metterà il Lecce di Corini di fronte alla Salernitana di mister Castori, che ha vinto ieri sera nel posticipo domenicale contro il Brescia 1-0 all’Arechi. I salentini dopo quattro vittorie consecutive inseguono l’Empoli capolista a sette lunghezze, mentre i campani sono terzi ad un punto dai giallorossi.

OMNISPORT | 22-03-2021 15:10