Lecce, Umtiti verso la permanenza. Ma a determinate condizioni...

Difficile che il difensore rientri al Barcellona. Il club blaugrana, però, sarà tenuto a pagargli gran parte dell'ingaggio

06-03-2023 12:54

Tra i punti di forza del Lecce di quest’anno, c’è certamente Samuel Umtiti. Il difensore in prestito dal Barcellona, pur non essendo ancora al 100% delle sue potenzialità fisiche, il difensore rancese è tra i gioielli a disposizione di mister Marco Baroni.

Difficile, quasi impossibile, che Umtiti ton alla corte di Xavi, più probabile che il suo futuro resti in Serie A e preferibilmente al Lecce. Sì, ma come? L’unica maniera possibile, come riportato da Tuttomercatoweb, è che il Barcellona rinnovi il prestito con il club salentino, continuando a contribuire con una sostanziosa mano nel pagamento dello stipendio del difensore.