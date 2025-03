Ledecka rinuncia alle finali contro Brignone e vince l’oro mondiale nello snowboard: il messaggio per Milano-Cortina

La ceca, dopo aver vinto il bronzo in discesa ai Mondiali di Saalbach, fa bis nella stessa stagione salendo sul gradino più alto nel gigante parallelo di snowboard e lancia un messaggio agli organizzatori delle Olimpiadi

Per lui gli sport americani non hanno segreti: basket, football, baseball e la capacità innata di trovare la notizia dove altri non vedono granché

Nel mondo dello sci alpino le atlete e gli atleti in grado di gareggiare e di essere competitivi in tutte e quattro le specialità sono considerate delle “perle” rare. La ceca Ester Ledecka è riuscito a fare qualcosa di diverso e forse inimitabile: salire su due podi mondiali in due sport diversi nella stessa stagione.

L’oro ai Mondiali di St. Moritz

A St. Moritz sono in corso i Mondiali di snowboard, una disciplina molto spettacolare che per il momento non gode della stessa popolarità del “fratello maggiore” sci alpino. Ma gli appassionati della tavola da neve sono sempre di più e una delle atlete di riferimento resta Ester Ledecka. La ceca infatti vanta due ori olimpici e 3 mondiali, l’ultimo conquistato proprio sulle piste svizzere con il successo nel gigante di parallelo. Una prova che dimostra ancora una volta l’incredibile talento della ceca quando si parla di neve.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

A podio dopo Saalbach

Fosse solo per l’oro ai Mondiali di snowboard forse la notizia non sarebbe neanche così importante. Ma il successo iridato arriva a distanza di sei settimane dalla vittoria che Ester Ledecka ha conquistato il bronzo nella discesa dei Mondiali di Saalbach alle spalle della statunitense Breezy Johnson e dell’austriaca Mirjam Puchner (in una gara in cui le azzurre Brignone e Goggia sono finite lontane dal podio). Nessuna atleta del mondo dello sport invernale è riuscita a ottenere i risultati della ceca in due discipline completamente diverse. E pensare che il doppio podio mondiale di questo 2025 non rappresenta la sua impresa più importante. E per partecipare ai campionati iridati di snowboard ha rinunciato a prendere parte alle finali di sci alpino di Sun Valley, dove Brignone spera di conquistare la Coppa, dove aveva il “pass” sia in SuperG che in discesa.

Fonte: Ansa

Il messaggio a Milano-Cortina

Il doppio podio mondiale non rappresenta l’impresa più importante di Ester Ledecka che alle Olimpiadi invernali del 2018 di Pyeongchang ha vinto la medaglia d’oro in SuperG e e nel gigante parallelo di snowboard, è stata l’unica donna a vincere due ori in due sport diversi nella stessa edizione dei Giochi Olimpici a distanza di quasi 100 anni dalle imprese di Haug e Grottumsbraten (sci di fondo e combinata nordica, discipline decisamente più affini). E ora la ceca vuole riprovarci a Milano-Cortina 2026 e proprio per questo ha già fatto richiesta per rivedere il programma di gara in modo da avere la possibilità di gareggiare sia nello sci che nello sbowaboard: “E’ il mio sogno più grande – ha dichiarato in un’intervista – Credo di potere diventare una delle migliori di sempre nelle due discipline e spero me ne diano la possibilità”.