Federica Brignone vince la classifica generale di Coppa del Mondo 2024/2025 e lo storico triplete a Sun Valley se...

La campionessa valdostana è stata strepitosa nella sua La Thuile, neve di casa ed è a un passo in queste Finals di Sun Valley dalla Coppa del Mondo generale e dal triplete discesa, SuperG e gigante

Solo per quanto è riuscita a creare, attorno a sé e grazie alla sua tenacia, Federica Brignone è la protagonista assoluta di Coppa del Mondo di sci alpino 2024/2025. La tigre di La Salle arriva negli Stati Uniti, alle Finals di Sun Valley con la consapevolezza di aver centrato dei risultati eccezionali, encomiabili in un’annata per nulla scontata che le consentirebbero di centrare peer la seconda volta il successo in classifica generale dopo il trionfo nel 2020 con l’aggiunta, viste e considerate le classifiche di specialità, di un triplete storico.

Considerando che il successo in generale è scontato visto il distacco di 382 punti sulla prima inseguitrice, proprio Lara Gut-Behrami. Distanza incolmabile, considerando che nelle ultime 4 gare ci sono 400 punti in palio, ma nessuna delle due parteciperà allo slalom.

Brignone a un soffio dalla Coppa del Mondo 2024/2025

Brignone è a una manciata di punti dal successo in Coppa del Mondo, ma non è l’unica possibilità per lei che ha saputo mantenere con costanza un livello incredibile anche in discesa e SuperG, classifiche in cui compare al primo posto, e pure in gigante, preceduta dalla sola neozelandese Alice Robinson.

Tra il 20 e il 27 marzo, sulle montagne americane di Sun Valley, l’azzurra nelle quattro prove programmate (salvo cancellazioni o rinvii) potrebbe realizzare un’impresa senza precedenti.

La classifica generale: Brignone e Gut-Behrami, lo scarto punti

Salvo inconvenienti, a causa delle condizioni meteo che potrebbero modificare il programma – ipotesi che ha già destato polemiche enormi – la nostra Fede potrebbe sollevare la Coppa del Mondo già il 22 marzo in discesa. Per avere la sicurezza assoluta, calcoli alla mano, di aver ottenuto il successo atteso e sperato, Brignone, a causa degli incroci possibili, dovrebbe:

arrivare almeno 14esima;

oppure che Lara Gut non vinca.

La campionessa classe ’90, stando alla classifica aggiornata, al momento guida quella generale e le classifiche di discesa – con 16 lunghezze di vantaggio su Hütter e 34 su Sofia Goggia, che non mollerà di certo neanche un punto – e Super G, separata di soli 5 punti da Gut-Behrami.

La classifica gigante e la situazione

Entriamo nel merito del gigante: Fede si trova alle spalle di Alice Robinson a -20 punti, ma potrebbe centrare questo risultato e, in caso, sarebbe la prima sciatrice nella storia a vincere overall, discesa, Super G e gigante nella stessa stagione.

La distribuzione dei punti di Brignone, per specialità e posizione, alla vigilia delle Finali di Coppa del Mondo 2024/2025 risulta la seguente:

Discesa 384 (1ª)

Super G 570 (1ª)

Gigante 500 (2ª)

Generale 1454 (1ª)

Gli incroci per il triplete e Sofia Goggia

Se per Brignone, si auspica un triplete da aggiungere alla Coppa del Mondo in classifica generale per Sofia Goggia si attende un colpo di coda, una sorpresa unica come quelle a cui ci ha abituati la campionessa bergamasca. Sofia, amica-rivale di Brignone, è ancora in corsa per la discesa (sarebbe la quinta nella sua bacheca) e proverà a difendere nelle ultime gare il 3° posto in classifica generale, così da mantenere il suo posticino sul podio e consentire all’Italia team di vedere per la prima volta due azzurre sul podio overall.

Goggia potrà contare su un vantaggio di 141 punti su Zrinka Ljutic e una gara in più a disposizione dato che l’azzurra disputerà discesa, Super G e gigante per tornare sul podio della generale come le è riuscito in una sola stagione. Ma quando si parla di Sofia e Fede, lo abbiamo imparato, tutto è possibile anche vederle entrambe sul podio.