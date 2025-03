Sci Alpino, troppa neve a Sun Valley: annullata la prima prova di discesa. Se salta anche domani Brignone vince tutto

A Sun Valley nevica copiosamente e la FIS ha annullato la prima prova: se saltasse anche la seconda, la libera verrebbe cancellata e Brignone conquisterebbe CdM generale e di specialità

Hanno cambiato la formula delle finali di Coppa del Mondo, ma forse in casa FIS non hanno fatto bene i conti con il meteo (e con le date). Perché il rischio che le gare di discesa vengano annullate è più che mai reale: la prima prova cronometrata delle due discese maschili e femminili, entrambe in programma nella giornata di sabato (alle 18 italiane quella maschile, alle 19,30 quella femminile), è stata annullata per via della neve caduta copiosa nel corso della notte, e che di fatto ha reso impossibile la preparazione della pista. Ma anche domani è previsto cattivo tempo: dovesse saltare anche la seconda prova, entrambe le gare verrebbero annullate.

Venerdì altro rischio rinvio: salta la discesa?

Non sarebbe una decisione di poco conto, soprattutto in campo femminile: in un sol colpo, senza nemmeno dover allacciare gli scarponi, Federica Brignone si ritroverebbe a conquistare aritmeticamente sia la Coppa del Mondo generale, sia la coppetta di specialità di discesa.

Questo perché chi ha studiato la nuova formula delle finali non ha tenuto conto (appunto) della variabile meteo: in passato si gareggiava dal mercoledì alla domenica senza un giorno di sosta (in mezzo c’era anche il team event, quest’anno mandato in soffitta), e pertanto se saltava una prova non c’era modo di recuperare per la discesa. Quest’anno però il programma è stato modificato: si comincia sabato e domenica con le gare veloci e si conclude martedì e poi giovedì con quelle tecniche, dunque con la possibilità di avere due giorni (lunedì e mercoledì) per provare a recuperare eventuali gare rimandate precedentemente.

Solo che la FIS al momento ha comunicato che non è previsto un piano di “slittamento” delle gare: se non si prova venerdì la discesa sarà annullata, con buona pace di chi s’è sobbarcato un viaggio oltre oceano e magari dovrà tornare a casa senza aver neppure messo gli sci ai piedi (è il caso delle sorelle Delago, che avrebbero dovuto gareggiare soltanto in discesa e non in supergigante). Non è comunque da escludere un cambio in corsa, su basi tutte da stabilire.

Senza gara Brignone vincerebbe la coppa generale e di specialità

Federica Brignone sarebbe di fatto l’unica a trarre un reale vantaggio: non è mai bello vincere senza gareggiare (un po’ come avvenne nel 2020, allora a causa del Covid), ma il meteo sin qui ha reso impossibile ogni programma alternativo a Sun Valley.

La fuoriclasse di La Salle nella classifica di discesa viaggia con 16 punti di vantaggio su Cornelia Huetter e 34 su Sofia Goggia, mentre in quella di supergigante ha appena 5 punti su Lara Gut-Behrami. In gigante deve invece inseguire Alice Robinson, che è avanti di 20 punti. Nessuna atleta ha mai conquistato tutte e tre le citate coppette di specialità nella stessa stagione, neppure Mikaela Shiffrin che in passato ha centrato il triplete in supergigante, gigante e slalom, ma adesso il meteo potrebbe realmente metterci lo zampino.