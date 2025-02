Sci, tutti ai piedi della "centenaria" Shiffrin: i messaggi di congratulazioni del fidanzato Kilde, di Vhlova e Federer

Il giorno dopo la vittoria numero 100 in Coppa del Mondo, tanti personaggi dello sport hanno reso omaggio a Mikaela Shiffrin: dal fidanzato Kilde al tifoso Federer

È arrivata inattesa, quasi di soppiatto: la centesima vittoria in Coppa del Mondo di Mikaela Shiffrin non aveva un copione predefinito, perché dopo le lacrime versate nei giorni del gigante di Sestriere forse nemmeno lei avrebbe creduto in una “risurrezione sportiva” tanto rapida e stupefacente. Che pure è arrivata, perché le fuoriclasse sanno andare oltre i propri limiti e le proprie fragilità. Così il giorno dopo la vittoria è ancora più dolce, con uno stuolo di colleghi, addetti ai lavori e semplici tifosi che non hanno potuto esimersi dall’esaltare la fuoriclasse di Vail.

Kilde, un fidanzato orgoglioso: “Sei una vera G.O.A.T.”

Dopotutto quota 100 era il grande obiettivo stagionale di Miki: le vittorie in slalom a Levi e Gurgl le avevano consegnato un match point davvero allettante sulle nevi di casa, ma a Killington il mondo gli è frenato addosso, complice la caduta in gigante che per pochi millimetri non s’è tramutata una tragedia, sportiva e non solo (l’operazione all’addome ha enfatizzato il grosso rischio corso dalla Shiffrin).

Al Sestriere, sulla pista dedicata alla memoria di Giovannino Agnelli, l’americana ha però riscritto completamente la storia. Con il fidanzato Aleksander Aamodt Kilde che dal letto dell’ospedale (s’è appena operato di nuovo alla spalla infortunata a Wengen nel gennaio 2024) ha avuto parole al miele per la dolce metà.

“So che detesti i discorsi sul G.O.A.T., ma permetti una volta tanto al tuo uomo di vantarsi di avere una compagna come te. Sono orgoglioso di te, ma più delle vittorie ogni giorno risalta la persona che sei. E questo è molto più grande di qualsiasi vittoria”. Una dedica d’amore che ha varcato ogni confine del web e che è arrivata dritta al cuore di Mikaela, che certo avrebbe voluto il suo Aleksander accanto in un giorno che più speciale non avrebbe potuto essere.

L’encomio di Vhlova, il consiglio sui festeggiamenti di Federer

Anche Petra Vhlova, ancora convalescente dopo la terribile caduta di Jasna della passata stagione, non ha perso occasione per complimentarsi con la vincitrice di 5 sfere di cristallo. “Tutto ciò che hai fatto in questi anni resterà. Abbiamo gareggiato tante volte l’una contro l’altra, ma è stato un enorme privilegio aver condiviso alcune delle mie vittorie con te. Sei una campionessa e sono contenta di far parte di questa era”.

Tra i tanti che hanno rivolto un sincero complimento alla Shiffrin c’è stato anche Roger Federer, uno che di titoli (ma dello slam) se ne intende, eccome. “Sono davvero felice per te che ha vinto la tua 100esima gara in carriera. Ti seguo da così tanto tempo e quei numeri sono assolutamente incredibili. Non potrei essere più felice per te, ma ricorda che il tempo passa velocemente e quei momenti purtroppo non torneranno più: approfittane ora per fare festa e godertela appieno”.

Anche Billie Jean King e Iga Swiatek hanno rivolto un messaggio video di congratulazioni, così come tante personalità dello showbiz statunitense.