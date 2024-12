Sci, Shiffrin operata all'addome: si allungano i tempi di recupero, Goggia e Brignone possono approfittarne

Piccolo intervento chirurgico per la fuoriclasse statunitense dopo l'infortunio rimediato nel gigante di Killington: non rientrerà in Coppa del Mondo prima del 2025.

Se prima c’erano dubbi, adesso purtroppo sono diventate certezze: Mikaela Shiffrin non tornerà alle gare prima del 2025. La caduta nel corso del gigante di Killington, in quella che doveva essere la festa annunciata per la centesima vittoria in Coppa del Mondo della fuoriclasse statunitense, ha provocato serie conseguenze. Nulla di irreparabile, per fortuna. Rivedremo Shiffrin in gara sicuramente a gennaio. Non prima, però, a differenza di quanto ipotizzato nei giorni scorsi.

Intervento all’addome per Shiffrin: slitta il rientro alle gare

Come riportato da Race Skimagazine, la campionessa a stelle e strisce è stata operata all’addome a Vail, nel Colorado, in seguito alla ferita riportata nella caduta nella seconda manche del gigante di Killington. Era largamente in testa al termine della prima metà di gara, disputata il 30 novembre, ma quel maledetto ruzzolone l’ha costretta a uno stop più o meno lungo. E dopo Beaver Creek, le costerà la partecipazione ad altri importanti appuntamenti di coppa.

La ferita provocata dal bastoncino e l’operazione di Mikaela

Non solo la caduta: quel che ha provocato i problemi più gravi a Shiffrin è stato il suo bastoncino, che per la dinamica dell’incidente ha finito col lacerarle profondamente una parte di addome. Un incidente del tutto fortuito, che ha indotto lo staff medico a procedere con un piccolo e rapido intervento chirurgico, necessario a pulire radicalmente la ferita e a scongiurare il rischio di infezioni. I tempi di recupero, inevitabilmente, si allungano. Non c’è alcuna certezza, ma Shiffrin dovrebbe rientrare in gara solo a Kranjska Gora, dove il 4-5 gennaio sono in programma gigante e slalom.

Quante gare di Coppa del Mondo salterà Shiffrin per l’infortunio

Shiffrin, dunque, oltre al SuperG del 15 dicembre a Beaver Creek (alla discesa libera aveva già rinunciato a inizio stagione: non le farà quest’anno e forse anche in futuro), dovrà dare forfait al doppio appuntamento di St. Moritz, dove il 21-22 dicembre sono in programma due SuperG, e con tutta probabilità al gigante e allo slalom di Semmering, in Austria. Ma c’è un grosso punto interrogativo sul suo effettivo rientro. E ad approfittarne potrebbero essere le sue amiche-rivali di coppa. In primis Sofia Goggia e Federica Brignone, pronte a fare il pieno in sua assenza.

Sci, Goggia e Brignone perdono Shiffrin ma ritrovano Vonn

Intanto Shiffrin – ed è un sollievo per tutti – non sembra sofferente per le sue condizioni. Tutt’altro. Nella serata di venerdì, anzi, ha consegnato a una leggenda dello sci, il connazionale Bode Miller, il premio Legends of Skiing al Gala della Nazionale statunitense. Dove s’è rivista in splendida forma Lindsey Vonn. Lei ci sarà a St. Moritz e farà da apripista alle due gare veloci di Beaver Creek. Per una fuoriclasse costretta a fermarsi ai box, un’altra che torna a illuminare il circo bianco.