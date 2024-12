Lindesy Vonn esulta: "Finalmente posso tornare in Coppa del Mondo!". Debutto già a St. Motitz?

La fuoriclasse statunitense, rientrata lo scorso fine settimane nelle fare FIS Fall Festival, ha ottenuto il punteggio per ricevere la wild card per gareggiare in Coppa del Mondo

Copper Mountain non ha partorito un topolino: Lindsey Vonn può davvero tornare a gareggiare in Coppa del Mondo, e probabilmente lo farà già a St. Moritz nel week-end che precede le festività di Natale. La fuoriclasse di Saint Paul ha infatti raggiunto i punti FIS necessari per poter ricevere la wild card e tornare al cancelletto di partenza in una gara ufficiale del massimo circuito internazionale, dopo che nelle due gare FIS del Fall Festival dello scorso fine settimana è tornata per la prima volta in una competizione a distanza di quasi 6 anni dall’ultima gara disputata.

L’annuncio tanto atteso: “Si, posso tornare…”

La Vonn ha annunciato con un post sul proprio profilo Instagram di aver conquistato i punti necessari per poter avere almeno l’opportunità di presentarsi agli appuntamenti ufficiali di Coppa del Mondo. Tutto merito dei 4 piazzamenti ottenuti nelle due discese libere (chiuse rispettivamente al 27esimo e al 24esimo posto) e nei due supergiganti (21esima e 19esima) di Copper Mountain, località statunitense che ha accolto diverse protagoniste del circo bianco (vedi Brignone e Bassino) che ne hanno approfittato per allenarsi prima di salutare gli Stati Uniti, essendo nel frattempo saltate le tappe di Mont-Treblant, in Canada, a causa della poca neve.

“Mi sono ufficialmente qualificata per la Coppa del Mondo!!! Le gare di questo week-end sono state molto divertenti e hanno rappresentato una grande opportunità di allenamento. Ho ancora del lavoro da fare, ma questo è un grande passo avanti nel mio percorso di rientro”.

Il nuovo ginocchio (per ora) funziona…

Vonn nel suo post ha ricordato anche quella che è stata una sorta di “causa ad effetto” del suo ritorno in pista: “Solo pochi mesi fa ho subito una sostituzione parziale del ginocchio, non mi ero allenata nei precedenti 6 anni e non ho mai fatto grossa attività fisica, ma pur con pochi allenamenti nelle gambe sono riuscita ad andare subito abbastanza forte, quasi come se il tempo si fosse fermato. Passo dopo passo sto ritrovando la miglior condizione e sento che sto tornando ad essere forte”.

Possibili programmi: apripista a Beaver Creek, poi l’Europa

Di sicuro la fuoriclasse statunitense, vincitrice di 82 gare in Coppa del Mondo (era record prima che lo cancellasse sua maestà Mikaela Shiffrin, oggi infortunata dopo la caduta di Killington), non sarà al via sulla Birds of Prey di Beaver Creek, che nel fine settimana terrà a battesimo il ritorno in pista di Sofia Goggia, 10 mesi dopo l’infortunio alla tibia e al malleolo rimediato in allenamento sul Tonale.

Probabile però che tenga fede alla promessa di fare da apripista per le colleghe, con l’obiettivo poi si prendere il primo aereo per l’Europa e tornare in gioco a St. Moritz. Per farlo avrebbe dovuto centrare determinati punti FIS, e a quanto pare Lindsey c’è riuscita. Sarà difficile ora arginare la sua voglia di neve: Milano-Cortina è più di un sogno, e il percorso è soltanto all’inizio”.