Sci, Brignone e Bassino seconde nei SuperG di Copper Mountain: Vonn lontanissima, ma ha il pass per la Coppa

Federica e Marta protagoniste nelle due prove in Colorado, vinte dalla statunitense Macuga: Lindsey anonima, ora però prò rientrare in Coppa del Mondo a St. Moritz.

Doveva essere il weekend di Tremblant, in Canada, con due gare veloci di Coppa del Mondo che avrebbero potuto ridisegnare la classifica a vantaggio di specialiste del calibro di Federica Brignone o della rientrante Sofia Goggia. E invece, complice l’annullamento delle prove in Canada, è stato il fine settimana delle discese libere e dei SuperG ravvicinati FIS a Copper Mountain, nel Colorado. Gare organizzate in fretta e furia per dar modo a Lindsey Vonn di migliorare il suo punteggio nel ranking e guadagnare così il diritto alla wildcard per St. Moritz. Missione compiuta: l’americana ce l’ha fatta.

Sci, Vonn comparsa: ma ora può tornare in Coppa del Mondo

Pur non brillando, infatti, la bionda ex regina del circo bianco ha abbassato il suo punteggio FIS, rientrando nei parametri richiesti per godere del lasciapassare per i due SuperG prenatalizi di St. Moritz, in Svizzera. Nel doppio SuperG domenicale a Copper Mountain, Lindsey s’è dovuta accontentare di un duplice ruolo da comparsa. Nel primo ha chiuso al 24mo posto con un distacco di 2”19 dalla vincitrice, la connazionale Lauren Macuga. Nel secondo si è piazzata 19ma, a 2”06 dalla vincitrice: sempre Lauren Macuga.

Bassino seconda nel primo SuperG FIS di Copper Mountain

Macuga che ha completato una sorta di domenica perfetta, trionfando in entrambe le prove. Nella prima, chiusa in 1’11”90, ha preceduto di tre centesimi un’ottima Marta Bassino, autrice di una performance confortante dopo un avvio di stagione sicuramente al di sotto delle aspettative. Terza posizione per la francese Romane Miradoli, a 56 centesimi dalla vincitrice, e quarta per Federica Brignone, ex aequo con le svizzere Malorie Blanc e Delia Durrer. Per tutte e tre un ritardo di 67 centesimi. In top ten anche Roberta Melesi, nona a 1”14.

Copper Mountain, Macuga fa doppietta: Brignone ottima seconda

Ancora migliore la performance di Brignone nel secondo SuperG di giornata, chiuso in seconda posizione alle spalle dell’ispiratissima Macuga, con un gap di soli 21 centesimi. In terza posizione la svizzera Malorie Blanc, a 51 centesimi, mentre Marta Bassino ha chiuso in sesta posizione con un ritardo di 91 centesimi dalla vincitrice. Sempre in top ten Roberta Melesi, ottava a 1”03, mentre Sara Thaler ha chiuso all’undicesimo posto, a 1”25.