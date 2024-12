Sci alpino, Vonn al ritorno ufficiale trova subito Federica Brignone. Goggia rinuncia e si gode l’Atalanta

Negli Stati Uniti il ritorno alle gare di Lindsey Vonn che però non va oltre un 20esimo e un 27esimo posto: in gara anche Brignone e Marta Bassino. Domani si torna in pista con i SuperG

Il ritorno alle gare di Lindsey Vonn. Un appuntamento attesissimo ma ovviamente per la fuoriclasse statunitense c’è ancora tanta ruggine da togliere. Per lei sulle nevi di Copper Mountain arriva un 20esimo e un 27esimo posto. Una prova particolarmente ricca di talento, dopo l’annullamento delle gare in Canada scendono in pista tante big tra cui la nostra Federica Brignone.

Brignone già in palla, Bassino in difficoltà

Dopo la cancellazione dei due giganti di Mont Tremblant, alcune componenti della squadra azzurra hanno deciso di prendere parte alle gare di Copper Mountain con in testa Federica Brignone. La valdostana ha controllato nella prima prova senza forzare chiudendo al 14esimo posto, mentre è andata decisamente meglio nella seconda dove ha chiuso al settimo posto e soprattutto ha offerto ottime prestazioni. Più in difficoltà Marta Bassino che dopo il 15esimo tempo della prima prova è finita nelle retrovie nella seconda.

L’emozione di Vonn

Prima gara ufficiale dopo sei anni di inattività per Lindsey Vonn che vede sempre più vicino il ritorno anche in Coppa del Mondo: “Sono felice di poter fare un altro passo verso il ritorno in questo weekend. Per me è un’ottima opportunità di allenamento, credo che per arrivare al 100% ci vorrà ancora del tempo. Sono passati 6 anni dall’ultima volta che ho gareggiato quindi ci sono ancora molte cose da provare ma sto davvero trovando la formula giusta per le gare. E’ un periodo in cui mi sto divertendo e mi sto godendo questo viaggio emozionante”.

Goggia tra allenamenti e Atalanta

Sofia Goggia ha deciso di non prendere parte alle prove di Copper Mountain. Negli ultimi allenamenti la bergamasca è sembra subito in palla ma ha deciso di fare le valigie per trasferirsi a Beaver Creek (dove esordirà in Coppa del Mondo nel prossimo fine settimana), anche se prima si godrà qualche giorno di riposo a Denver. Ieri tra un allenamento e l’altro la sciatrice azzurra ha fatto anche il tifo per la sua Atalanta che ha conquistato la nona vittoria consecutiva battendo il Milan.