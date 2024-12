Sci alpino, terribile infortunio per Teresa Runggaldier a Copper Mountain. De Chiesa punta su Goggia per la Coppa del Mondo

Lo sci italiano perde una protagonista in vista dell’inizio delle gare di velocità negli Stati Uniti: Runggaldier riporta la rottura del legamento crociato e del perone della gamba destra

Un bruttissimo infortunio per una delle sciatrici in grande ascesa per la nazionale italiana che è costretta a rinunciare a Teresa Runggaldier. La 25enne altoatesina si è fatta male nel corso degli allenamenti con la nazionale italiana a Copper Mountain in vista delle prime gare di velocità della stagione.

Runggaldier: il terribile infortunio

Ultimi allenamenti in vista dell’avvio della stagione dell’alta velocità per l’Italia femminile e purtroppo arriva anche una bruttissima notizia. Teresa Runggaldier si è infatti infortunata in maniera molto seria riportando la rottura del legamento crociato e del perone della gamba destra. Per lei la stagione finisce ancora prima di cominciare visto che avrebbe dovuto debuttare nella prima discesa della stagione il prossimo 14 dicembre a Beaver Creek. La 25enne altoatesina tornerà in Italia già nelle prossime ore per sottoporsi a ulteriori accertamenti prima di cominciare il suo periodo di recupero. L’azzurra era una delle atlete in rampa di lancio nella nazionale azzurra di velocità dopo un’ottima stagione in cui si era piazzata per 7 volte a puti e aveva sfiorato anche la top10 in un paio di occasioni.

De Chiesa: “Attenzione a Goggia per la Coppa del Mondo”

L’infortunio di Mikaela Shiffrin è un brutto colpo per il mondo dello sci ma rappresenta anche una clamorosa occasione per le sue avversarie come sottolinea anche il commentatore Rai, De Chiesa ad OA Sport: “E’ una Coppa del Mondo più incerta che mai, Gut-Behrami è partita in sordina mentre Federica Brignone è stata sfortunata a Killington. Secondo me sono loro due le principali contendenti per la Coppa del Mondo di generale. Sofia Goggia farà soltanto discesa e superG, quindi per lei le possibilità sono di meno. Ma se vince tanto in discesa, allora è chiaro che ci può fare un pensierino per la coppa. Io la vedo bene fisicamente, è una fuoriclasse e le basterà pochissimo per tornare ai suoi livelli. Quest’anno per me è tutto possibile”.

