Sci, il meteo prolunga l'attesa di Lindsey Vonn: prima prova cancellata. Ma Sofia Goggia tifa per l'amica

Il meteo ha cancellato le prime prove a Copper Mountain, dove al FIS Fall Festival è attesa al rientro in gara Lindsey Vonn. Con Sofia Goggia che si prepara a ritrovarla avversaria in pista

L’aspettavano un po’ tutti, ma la scena se l’è voluta prendere il meteo. Che ha rovinato i piani di Lindsey Vonn e di milioni di appassionati, tutti intenti a rivolgere gli occhi verso Copper Mountain, sede della tappa del FIS Fall Festival che nelle intenzioni dovrà consentire alla 40enne di Saint Paul di guadagnare i punti FIS necessari per poter usufruire di una wild card, e così poter tornare a gareggiare in Coppa del Mondo. Ci sarà un’altra prova cronometrata domani mattina, preludio alle due discese libere in programma nella giornata di sabato, cui faranno seguito due supergiganti domenica. Appuntamenti però che restano “impiccati” alle bizze del tempo, con vivo disappunto di chi non vedeva l’ora di rivedere Lindsey in pista.

Goggia ritrova la rivale di una vita

A Copper Mountain la Vonn ha avuto modo di ritrovare anche Sofia Goggia, impegnata a sua volta nel ritrovare la migliore condizione in vista del rientro alle gare, previsto la settimana prossima a Beaver Creek. Sofia s’è detto felicissima di ritrovare l’amica di tante battaglie al cancelletto di partenza, e non ha escluso nemmeno di presentarsi al via del FIS Fall Festival, sfruttando una delle quattro prove in programma nel fine settimana per fare le prove generali in vista del prossimo week-end. Dove Vonn sarà comunque protagonista, dal momento che scenderà lungo la Birds of Prey come apripista.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Le due si sono ritrovate già in allenamento nelle scorse settimane e le sensazioni emerse dalla pista (benché tutte arrivate per vie ufficiose) hanno fatto capire che entrambe sono sulla strada giusta per presentarsi in condizioni buone alle prossime gare. Con la statunitense che spera di poter avere modo di gareggiare a St. Moritz nel week-end 21-22 dicembre, ma tutto dipenderà dai punti FIS che riuscirà a raccogliere nel corso delle prossime 48 ore. Un passaggio obbligato (per Hirscher non era stato usato lo stesso metro) per provare a tornare ad essere un’atleta in tutto e per tutto, con gli occhi del mondo puntati addosso.

I numeri di Lindsey Vonn, semplicemente inimitabile

Vonn in carriera ha vinto 82 gare, che fino a che non è arrivata Mikaela Shiffrin rappresentavano il maggior numero di successi nella storia della Coppa del Mondo (oggi Mikaela è a una sola vittoria da quota 100). L’ultima gara disputata in carriera risale ai mondiale di Are nel 2019, col bronzo conquistato in discesa libera il 10 febbraio dietro a Ilka Stuhec e Corinne Suter.

Lo scorso 3 dicembre ricorreva il 20esimo anniversario della prima vittoria in Coppa del Mondo, datata 3 dicembre 2004 a Lake Louise (l’ultima, il 18 marzo 2018, sempre ad Are).

La decisione di Lindsey di tonare a correre ha diverse ragioni: l’operazione per l’inserimento di una piccola protesi al ginocchio, effettuata a inizio 2024, le ha tolto tanti di quei dolori ch e ne avevano condizionato gli ultimi anni di carriera. E per una che ha vinto 12 volte sull’Olimpia delle Tofane, il richiamo dei giochi 2026 è stato troppo forte. Anche se la strada che porta a Cortina è ancora lunga e lastricata.