Sci alpino, attesa finita per Sofia Goggia: “L’incubo è alle spalle”. Poi la rivelazione su gigante e Vonn

La bergamasca prepara il suo ritorno alle gare con le prime prove di velocità in programma a Beaver Creek dopo 10 mesi di stop e svela: “Da gennaio farò anche il gigante”

Ormai l’attesa è finita. Sofia Goggia si prepara a fare quello che ama di più: sciare e farlo per provare a vincere. L’infortunio dello scorso febbraio è stato l’ultimo intoppo con cui ha dovuto fare i conti la bergamasca ma ora sembra essere tutto alle spalle. E sabato finalmente tornano le gare.

La fine di un incubo

L’infortunio alle spalle e ora Sofia Goggia vuole concentrarsi solo sul futuro. Sabato prossimo l’azzurra fa il debutto in Coppa del Mondo nella discesa libera in programma a Beaver Creek e in conferenza stampa rivela i suoi sentimenti e le sue emozioni in vista del rientro: “Sto bene e al piede non ci penso più. Quando ho rimesso gli sci ero un po’ arrugginita ma poi è venuto tutto naturale. A volte ho la sensazione che l’infortunio non sia neanche avvenuto ma conosco bene quell’incubo. Quell’inforcata me la sono sognata tante notti, la sensazione di non aver più il piede attaccato”.

Ora è il momento di provare anche le emozioni di una gara ma Sofia sembra non aver perso la fiducia e rivela di non avvertire neanche la paura: “Mi aspettavo di averne quando ho dovuto affrontare delle curve ad alta velocità invece gli allenamenti sono stati un processo naturale come se nulla fosse successo. A Copper Mountain è stata una trasferta perfetta, un raduno ideale per la velocità”.

Il programma e il ritorno di Vonn

Sofia Goggia non ha nessuna intenzione di prendersela con calma e dopo aver rinunciato ad alcuni giganti a inizio stagione, rivela di essere intenzionata a cimentarsi anche nella disciplina più tecnica: “Ho fatto solo 5 sessioni di allenamento in gigante ma è rimato l’ottimo lavoro fatto nel corso degli ultimi anni. Per il momento cominciamo con la velocità poi da gennaio tornerò a gareggiare anche in gigante. E’ una stagione tutta da costruire”. E non poteva mancare un passaggio anche sul ritorno alle competizioni dell’amica Lindsey Vonn: “Il suo ritorno è diverso da quello di Hirscher che puntava anche su un progetto di marketing. A lei piace proprio sciare e vuole fare questo, quindi ben venga”.

Coppa del Mondo lontana

Secondo molti il calendario della Coppa del Mondo è troppo sbilanciato a favore delle discipline tecniche rendendo difficile la vita alle sciatrici della velocità per dare l’assalto al titolo. Goggia però si tira fuori dal discorso: “Fino a ora si sono disputati due giganti e tre slalom ma la classifica generale di Coppa del Mondo è l’ultima cosa a cui penso in questo momento. Torno da un infortunio che è stato difficile sia dal punto di vista emotivo che fisico. Ho tante cose a cui pensare e non voglio fare voli di fantasia”.

