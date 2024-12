Sci alpino gigante maschile Beaver Creek, Tumler sorprende tutti, Della Vite cerca il salvataggio della spedizione azzurra

Altra giornata difficile per i colori italiani nel gigante sulle nevi statunitensi, le condizioni della pista mettono in difficoltà De Aliprandini e Vinatzer. Odermatt costretto all’inseguimento

Per lui gli sport americani non hanno segreti: basket, football, baseball e la capacità innata di trovare la notizia dove altri non vedono granché

Un’altra giornata che non lascia presagire molto di buono per i colori azzurri. L’Italia al maschile continua a far fatica anche in gigante e a Beaver Creek servirà una mezza impresa nella seconda manche per chiudere il bilancio con il segno positivo.

Tumler, prima manche da sogno

Prima manche da sogno per lo svizzero Tumler, la sua prova è di quelle da incorniciare e non solo si mette tutti alle spalle ma riesce a scavare un solco importante con tutti i suoi avversari. Al secondo posto si piazza lo sloveno Kranjec e al terzo, distaccato di un secondo, il norvegese McGrath. Sorprende una prestazione non proprio esaltante del dominatore delle ultime stagiono, l’austriaco Marco Odermatt che non riesce ad andare oltre il settimo posto.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Della Vite: il migliore degli azzurri

Non è la pista e il tracciato ideale per Luca De Aliprandini e nella prima manche, la sua prestazione è evidente con l’azzurro che termine la sua prova lontanissimo dal primo posto. Una delusione per lui che dopo il decimo posto di Soelden sperava di fare decisamente meglio in questa gara sulle nevi americane. Discorso simile anche per Alex Vinatzer che preferisce decisamente le porte più strette e su un tracciato molto ripido come quello americano sembra andare in difficoltà. L’azzurro commette degli errori nella parte centrale della sua prova e anche per lui arriva un tempo troppo alto per considerarsi soddisfatto.

Prova decisamente più incoraggiante quella di Filippo Della Vite che dopo l’infortunio di inizio stagione sembra aver ritrovato forma e ritmo e a Beaver Creek mette insieme “porzioni di manche” che lasciano ben sperare in prospettiva futura. Niente da fare anche per Giovanni Borsotti che parte bene e con grande determinazione ma poi comincia a mettere insieme una serie di errori e alla fine finisce anche fuori tracciato chiudendo anzitempo la sua prova. Non va meglio a Zingerle che commette tante sbavature a metà tracciato e finisce lontano dai primi mancando anche l’accesso alla seconda manche.

Gigante, Beaver Creek: l’ordine d’arrivo

Questo l’ordine d’arrivo della prima manche dello slalom gigante di Beaver Creek:

1. Tumler (SVI) in 1’16”24

2. Kranjec (SLO) a 0”56

3. McGrath (NOR) a 1”0’1

4. Meillard (FRA) a 1”13

5. Steen Olsen (NOR) a 1”16

Gli italiani:

15. DELLA VITA (ITA) a 2”01

19. ALIPRANDINI (ITA) a 2”33

27. VINATZER (ITA) a 2”90

39. ZINGERLE (ITA) a 3”99

40. FRANZONI (ITA) a 4”01