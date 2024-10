Soelden: Vinatzer è un gigante. Della Vite, niente miracolo alla Goggia. Steen Olsen vince nel dominio norvegese…brasiliano

La prima vittoria della stagione è firmata da Steen Olsen che batte i compagni di squadra Kristoffersen e McGrath, quarto il neo brasiliano Braathen. Ottimo quinto posto per l’azzurro Vinatzer, decimo de Aliprandini

Uno slalom gigante di debutto che regala grandi emozioni quello disputato sulle nevi di Soelden. La stagione della Coppa del Mondo regala subito delle sorprese come la vittoria di Steen Olsen, in una giornata segnata dal dominio norvegese con tre atleti nei primi tre posti. Sul podio salgono anche Kristofferson e McGrath.

Vinatzer splendido quinto posto

Ottima la seconda discesa di Alex Vinatzer che è tra i migliori nella parte centrale e dà la sensazione di poter riuscire a battere anche il super tempo di Braathen. Un po’ di mancanza di velocità lo condanna a 20 centesimi di distacco dal “neo brasiliano” e un piazzamento che vale moltissimo per cominciare la stagione. Per l’azzurro, il quinto posto è uno dei migliori risultati in carriera e un viatico incredibile in vista dei prossimi appuntamenti.

Prova deludente invece per Luca De Aliprandini che dopo il nono posto non riesce a mettere insieme una seconda dello stesso livello. Poco incisivo l’azzurro anche a causa di una visibilità che peggiora atleta dopo atleta e arriva un decimo posto complessivo. Una buona seconda manche per Borsotti, che nella prima si salva riuscendo a commettere pochi errori. La seconda prova è decisamente più positiva anche se nel finale gli manca qualcosa sotto il profilo della velocità pura.

McGrath con l’omaggio a Tamberi

Grande prova per il norvegese McGrath che va a un passo dalla vittoria nel primo gigante della stagione. Una seconda manche di altissimo livello la sua con Atle Lie che accarezza il sogno della vittoria prima di essere beffato nelle ultime porte dai suoi compagni di squadra Kristoffersen prima e Steen Olsen poi. Il norvegese però si è fatto anche notare per la sua esultanza con tanto di “half-shave”, un chiaro omaggio a Gianmarco Tamberi.

Della Vite: il miracolo “alla Goggia” non riesce

Ci ha provato Filippo Della Vite, solo 13 giorni fa il gigantista aveva rimediato un infortunio alla madre nel corso degli allenamenti azzurri a Rettenbach. Per lui intervento chirurgico praticamente immediato e corsa contro il tempo per provare a essere in gara a Soelden. Un tentativo di recupero lampo come la sua concittadina Sofia Goggia riuscito però solo in parte visto che le condizioni fisiche non ottimali non gli hanno consentito di andare oltre un 36esimo posto alla fine della prima manche. “Non avevo feeling, pensavo di fidarmi di più ma non è stato così – rivela alla fine della prima manche – adesso speriamo di recuperare con la pausa”.

Pinheiro Braathen già spaventa agli avversari

Momento del ritorno anche per Lucas Pinheiro Braathen. Il 24enne norvegese era considerato uno dei grandi talenti ma la sua polemica con la federazione norvegese lo ha portato ha rinunciare completamente alla Coppa del Mondo del 2024. Quest’anno il ritorno ma anche per lui una nuova bandiera visto che rappresenta il Brasile, paese originario della mamma. Dopo una prima manche interlocutoria, nella seconda fa vedere di essere uno con cui fare i conti per il resto della stagione. Per lui alla fine arriva un quarto posto importante.

Il ritorno di Hirscher

Era molto atteso il ritorno di Marcel Hirscher. Lo sciatore austriaco, considerato tra i più grand d ogni epoca, ha deciso di dare l’addio alle gare nel 2019 un po’ a sorpresa e ancora più a sorpresa ha annunciato il ritorno lo scorso aprile, questa volta però non con la nazionale austriaca per cui ha sempre gareggiato ma per i Paesi Bassi. Il ritorno lo vede finire in 23esima posizione ma con il terzo tempo nella seconda manche.

