Goggia ritrova il sorriso in Val Senales ma ammette: “Ho temuto il peggio”. Il messaggio per Brignone e le altre

La sciatrice bergamasca continua il suo percorso di guarigione dopo l’infortunio dello scorso febbraio: in Val Senales ha ripreso a sciare e lancia un messaggio in vista del debutto di Soelden

Una Sofia Goggia con il sorriso e come ha descritto lei stessa nel suo habitat naturale. La sciatrice bergamasca continua il suo lungo percorso di guarigione e di recupero per tornare a fare quello che sa fare meglio, sciare e vincere le gare. Ma deve avere ancora pazienza anche se gli ultimi giorni sembrano aver restituito fiducia e buon umore verso un possibile ritorno all’attività agonistica.

Goggia: “Ho temuto il peggio”

In un post su Instagram la campionessa azzurra sembra ripercorrere le ultime tappe di questo lungo percorso di recupero, lo fa postando anche dei video che la vedono di nuovo in pista e citando anche una poesia del film Manuale d’Amore 2 (“C’è la neve nei miei ricordi”. “Innanzitutto grazie a chi ci è stato, c’è e ci sarà. E poi sono tornata sulla neve, tornata nel mio habitat, il percorso per tornare davvero dove voglio io è lungo, ma non ho mai avuto paura di chinare il capo, rimboccarmi le maniche e lavorare sodo. Scagliarmi al primo giorno di gigante al quinto di sci post infortunio dalla pista Leo Gurschler, detta anche “U’ Precipiziu”, mi fa sorridere il cuore. Ho temuto il peggio in questi mesi ma è propio ora che mi rendo conto di quanto io abbia voglia di sciare e di quanto sia bello essere di nuovo qui. Tanto, tantissimo”.

Un lungo post che si chiude anche con un messaggio per Brignone e compagne in vista della gara di esordio di Soelden (anche se a rischio a causa del caldo): “In bocca al lupo a chi uscirà dal cancelletto di Soelden domani e dopo”.

Il possibile ritorno di Sofia Goggia

L’appuntamento da segnare in rosso per Sofia Gorgia è quello in programma a Beaver Creek negli Stati Uniti nel mese di dicembre con la prima gara di velocità (la discesa) in programma il 14 e con il SuperG del giorno dopo. Il calendario fornisce un’opportunità all’azzurra visto che fino a quel momento ci sarà spazio solo per le discipline tecniche e benché Sofia nel corso degli anni sia diventata molto competitiva anche in gigante, la velocità resta il suo vero punto forte. Da quel momento potrebbe cominciare la sua stagione ma ora è il momento anche di trovare la forma giusta per poter tornare in gara.

Il lungo recupero dall’infortunio

Il ritorno in gara di Goggia potrebbe avvenire a distanza di 10 mesi dal terribile infortunio, l’ennesimo della sua carriera, avvenuto lunedì 5 febbraio 2024. L’azzurra si stava allenando a Ponte di Legno quando dopo una bruttissima caduta ha riportato la frattura di tibia e malleolo destro. Per lei stagione finita e la terribile esperienza di dover affrontare ancora una volta un lunghissimo percorso di riabilitazione, fatto di sacrifici, tantissimo lavoro in palestra e anche la paura di non riuscire a compiere l’ennesimo ritorno.