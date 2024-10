Sci alpino, si parte: a Soelden per Brignone e Bassino incognita... caldo. Hirscher conferma: domenica torna in pista!

A Soelden è tutto pronto per il via della nuova stagione di sci alpino, ma il caldo e la nebbia restano sullo sfondo. Italiane cariche, ma tutti i riflettori sono su Hirscher

Un mese di ottobre con temperature così miti in Italia non si era mai visto prima. Ma pure in Austria, dove sul ghiacciaio del Rettenbach nel fine settimana scatta, coma da consolidata tradizione, la nuova stagione di Coppa del Mondo di sci alpino. Che dovrà subito superare il primo ostacolo “climatico”, ormai non più una rarità a queste latitudini: da giovedì il termometro ha virato sopra i 10 gradi, tanto che nella giornata di venerdì gli organizzatori hanno impedito alle atlete di scendere lungo il pendio per non rovinare la pista. E domani è prevista nebbia al mattino: nuvole grigie all’orizzonte (in tutti i sensi).

Italia d’assalto, Fede e Marta puntano in alto

L’Italia avrà due cartucce “pesanti” da sparare, come sempre accade in gigante da un lustro a questa parte. Perché Federica Brignone (anni 34) e Marta Bassino (a febbraio saranno 29) hanno segnato un’epoca e puntano a scrivere altri capitoli di storia tricolore. A Soelden hanno fatto spesso e volentieri bene (una vittoria e tre secondi posti Federica, una vittoria e un terzo posto per Marta), stavolta potrebbe ripetersi una volta di più, se è vero che le grandi favorite della vigilia (Shiffrin e Gut-Behrami) a detta delle dirette interessati non sarebbero al meglio della condizione.

“È sempre emozionante presentarsi al via sul Rettenbach, ma la condizione non è mai al massimo perché è troppo presto per entrare in forma”, spiegano le due azzurre. Che magari giocano a carte coperte, ben sapendo che partire bene è sempre la migliore delle soluzioni per rompere il ghiaccio (in tutti i sensi).

Incognite, ansie, paure e sensazioni

Brignone quest’anno ha messo nel mirino due obiettivi: i mondiali di Saalbach, in programma a febbraio, ma anche le gare di marzo a La Thuile, “perché per la prima volta potrò correre davanti ai miei tifosi, a due passi da dove sono nata e cresciuta, e non c’è emozione più bella”. La testa però adesso va a Soelden. “Fisicamente mi sento bene. Questo è sempre un appuntamento che genera stress, anche se ormai è una vita che veniamo a correre sul Rettenbach. Arrivo alla prima gara della stagione consapevole di aver lavorato tanto e bene durante la lunga pausa. Il clima in squadra è ottimo e questo aiuta a pensare positivo”.

“La condizione è buona, abbiamo svolto una bella preparazione”, gli fa eco Bassino. “È sempre emozionante correre a Soelden, presentarsi al cancelletto dopo tanti mesi fa riaffiorare mille ricordi e tanti pensieri. Quella che sta per iniziare si preannuncia un’annata densa di appuntamenti, ma anche per questo lunga e impegnativa, e la gestione delle forze dovrà essere fatta in modo intelligente”. A Soelden l’Italia presenta anche Asja Zenere, Roberta Melesi, Elisa Platino, Ilaria Ghisalberti e la 18enne Giorgia Collomb, al debutto assoluto in CdM.

La grande occasione per prendersi la sfera di cristallo

Brignone e Bassino fanno parte del primo gruppo assieme a Shiffrin, Gut-Behrami, Hector, Robinson e Stjernesund, quindi scenderanno con un pettorale compreso tra il numero 1 e il numero 7 (prima manche alle 10, seconda alle 13: entrambe in diretta su RaiSport ed Eurosport).

Partire bene potrebbe rivelarsi fondamentale non solo per quel che concerne la coppa di specialità, che un’italiana non vince dal 2021 (allora fu Bassino: l’anno prima toccò a Brignone), ma anche in ottica coppa generale, perché con Shiffrin che ha annunciato di voler rinunciare a correre in discesa e con Gut-Behrami data in ritardo di condizione (amabile bugia o c’è dell’altro?) fare punti adesso potrebbe rivelarsi fondamentale.

È soprattutto Brignone a voler pensare in grande: Federica è l’atleta più polivalente dello sci azzurro al femminile e questa potrebbe essere l’ultima annata per provare a riprendersi la sfera di cristallo.

Hirscher conferma: domenica torna alle competizioni!

Domenica, sempre a Soelden, saranno di scena gli uomini, e qui la copertina se la prenderà tutta Marcel Hirscher: l’austriaco, 8 volte vincitore della Coppa del Mondo, torna in gara dopo 2.051 giorni e lo fa vestendo i colori dell’Olanda, omaggio alla nazione d’origine della madre. “Ci sono due sensazioni contrastanti nel mio cuore: c’è il Marcel competitivo e che vuole sciare più velocemente possibile, e dall’altra parte c’è un progetto di pura passione. Torno a fare ciò che amo, è semplicemente incredibile che io sia qui”, ha dichiarato Hirscher, che correrà con materiali nuovi di zecca del suo brand Van Deer-Red Bull Sports.

Il suo ex allenatore, Mike Pircher, sarà presente a bordo pista, ma per osservare da vicino Lucas Braathen, l’altro grande “cavallo di ritorno” atteso a Soelden: il norvegese gareggerà per la federazione brasiliana, anche lui per via delle origini della madre, con l’intento di regalare al Brasile la prima vittoria di sempre in Coppa del Mondo. “Se sono tornato è solo perché voglio vincere ed essere d’ispirazione per chi segue questo sport. Non mi fermerò finché non arriverò dove voglio arrivare, cioè in cima al podio”.