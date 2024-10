Gigante maschile: Olsen avanti dopo I manche, Odermatt out, Hirscher si qualifica, De Aliprandini c'è

Sorprese nella prima prova del mondiale sul Rettembach: due favoriti subito fuorigioco, l'ex campione graffia ancora, gara ancora aperta

Subito sorprese nella I manche del Gigante maschile di Soelden. Il grande favorito Odermatt è uscito subito, l’altro candidato al successo Meillard (viste le assenze illustri di Schwarz, Pinturault, Verdu e Kilde che non vedremo per tutto l’inverno) non è neanche partito, tengono botta gli azzurri De Aliprandini e Vinatzer, in corsa anche Borsotti.

Odermatt subito fuori gioco

Se Maillard non si è presentato neanche al cancelletto, bloccato con la schiena nel riscaldamento proprio prima della partenza, Odermattt – che partiva col pettorale n.1 – è uscito subito. L’elvetico, che qui aveva vinto nel 2021 e nel 2022, prima della cancellazione di 12 mesi fa ha commesso un errore nella parte centrale del muro, dopo aver commesso qualche errore anche in alto, e la sua gara è finita subito.

Olsen il più veloce dopo la I manche

Il più veloce è stato il norvegese Steen Olsen, che ha bloccato il cronometro a 1.04.31, davanti a Zubcic e Kristoffersen, indietro di pochi centesimi. Tra gli italiani settimo Aliprandini (+0.76), 13esimo Vinatzer, 20esimo Borsotti, 36esimo Della Vite.

Hirscher brilla ancora

Col 28esimo posto anche Hirscher (sceso con il 34 grazie alla wild card della quale è il primo campione ad usufruirne), al rientro sotto i colori olandesi, ha centrato la qualificazione alla II manche. Il più grande sciatore della storia, dopo otto Coppe del Mondo consecutive, rimette un pettorale a 2051 giorni dall’ultima gara disputata, oltre cinque anni e mezzo di assenza e dimostra di poter dire ancora la sua. Ce la fa anche il brasiliano, ex norvegese Pinheiro Braathen anche lui al rientro. Chiude con un ritardo di 1″68, è 19mo