Sinner sempre più paperone, previsti almeno 50 milioni dagli sponsor nel 2025: ma l’obiettivo sono i 100 di Federer

Gli incredibili trionfi in campo di Jannik Sinner si riflettono inevitabilmente anche sui compensi di sponsorizzazione del n°1 del mondo, che ora punta a raggiungere il record di Roger Federer

Grazie al trionfo all’Australian Open, Jannik Sinner ha scavalcato Stan Wawrinka e il rivale Carlos Alcaraz nella speciale classifica dei tennisti uomini che hanno incassato il più alto montepremi in carriera issandosi all’ottavo posto, con circa 40 milioni di euro guadagnati sul campo a soli 23 anni.

Cifra spaventosa, ma non se paragonata a quella guadagnata extracampo dal n°1 del mondo, che solo dagli sponsor si è portato a casa circa 50 milioni di euro nel 2024 grazie alla sua immagine unica di campione sempre positivo ed estremamente umano.

Non solo Nike: tutti gli sponsor di Sinner

Vincere contribuisce ad aumentare il montepremi vinto in carriera. Come si vince aiuta ancor di più a farsi apprezzare dal pubblico e di conseguenza a strappare accordi milionari con gli sponsor. Se ne sarà certamente accorto anche Jannik Sinner, che anche grazie al suo atteggiamento sempre umile, ironico ed estremamente umano – come testimoniato dall’abbraccio ad Alexander Zverev al termine della finale dell’Australian Open – che permette alla gente comune di relazionarsi facilmente a lui nonostante sia un campione assoluto, è diventato uno degli sportivi più ambiti dagli sponsor.

Tutto ciò si traduce ovviamente in compensi da capogiro che le aziende versano a Sinner per legarsi a lui. Aziende che magari avevano intravisto le potenzialità di Jannik decidendo di investire pesantemente su di lui già da prima della sua definitiva esplosione, come il suo sponsor tecnico Nike, che nel 2022 lo blindò con un contratto da 150 milioni in 10 anni, e Head, con cui ha rinnovato per sette anni la passata stagione, Gucci, Rolex, Lavazza, Fastweb, Intesa Sanpaolo, Panini e Pigna, ai quali si sono aggiunti nel 2024 De Cecco, La Roche-Posay, Enervit era collaborazione con Formula1.

Stando alle analisi fatte da La Gazzetta dello Sport, questi contratti di sponsorizzazione fruttano a Sinner un’entrata minima di 30 milioni di euro all’anno (metà dei quali provengono da Nike), a cui vanno aggiunti però i bonus legati ai risultati e ai proventi commerciali che possono arrivare da esibizioni o dalle royalties e che la rosea ha stimato corrispondere a circa 20 milioni la passata stagione, per un totale di 50 milioni provenienti solo dagli sponsor nel 2024. Cifra che, visto come è iniziata la nuova stagione, dovrebbe essere per lo meno eguagliata anche nel 2025.

Il logo di Sinner e la crescita sui social

Gli sponsor non sono però l’unica fonte di guadagno extracampo per Sinner. Ad esempio il suo logo con la volpe creato nel 2021 sta venendo sempre più sfruttato da Nike, oltre che da Pigna che lo utilizza per una linea di cartotecnica, che dopo aver visto andare a ruba il cappellino con il logo in occasione delle scorse Nitto ATP Finals, starebbe pensando a una linea di abbigliamento interamente dedicata a Jannik, come già si è intravisto all’Australian Open con le scarpe decorate con una volte e le impronte delle sue zampe.

A tutto ciò vanno aggiunti anche i social network, dove nell’ultimo anno Sinner è letteralmente esploso passando da 1,5 milioni di follower su Instagram a inizio 2024 ai 3,2 milioni post secondo trionfo all’Australian Open, con un tasso d’interazione altissimo pari al 14%. Il tutto nonostante Jannik non sia mai stato un grande utilizzatore dei social.

Dove può arrivare? I 100 milioni di Federer sono una possibilità

In base al futuro della carriera di Sinner questi introiti potrebbero anche aumentare, sia con l’ingresso di nuovi sponsor che magari rinegoziando accordi più convenienti con quelli già presenti. Tutto ovviamente dipenderà da quanto a lungo Jannik riuscirà a mantenersi all’apice del tennis mondiale, come fatto ad esempio da Roger Federer, Novak Djokovic e Rafael Nadal. L’essersi confermato all’Australian Open è stato il primo fondamentale passo, anche per evitare di fare la fine di Emma Raducanu, che dopo i risultati non certo entusiasmanti delle ultime stagioni rischia di perdere gli accordi milionari firmati con i brand dopo il trionfo allo US Open 2021.

A proposito del futuro di Sinner, gli analisti di Nielsen Sport contattati da La Gazzetta dello Sport, hanno previsto che se tutto dovesse andare per il meglio – quindi molto potrebbe dipendere anche dall’esito del caso doping – tra un po’ di anni Jannik potrebbe raggiungere addirittura il record di Roger Federer, che nelle ultime stagioni della sua carriera percepiva circa 100 milioni di euro all’anno di introiti commerciali. Insomma, Sinner è un vero e proprio ragazzo d’oro, letteralmente.