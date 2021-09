Leeds-Liverpool, fallo killer su Elliott: grave infortunio alla caviglia

Infortunio gravissimo nel corso del match tra Leeds e Liverpool, di quelli che restano negli occhi dei tifosi per molto tempo. La ‘vittima’ è Harvey Elliott, centrocampista classe 2003 dei Reds.

Al minuto 60′ della sfida in programma ad ‘Elland Road’, quando il Liverpool è già avanti di due goal, il difensore del Leeds Pascal Struijk interviene in scivolata su Elliott prendendo in pieno la sua caviglia sinistra.

I frame dei secondi successivi sono scioccanti, con il giocatore del Liverpool che si accascia a terra con la caviglia spezzata. Inevitabile il cartellino rosso per Struijk, così come l’uscita in barella di Elliott.

Jurgen Klopp, parlando dopo il triplice fischio finale della sfida ai microfoni di ‘Sky Sports’, ha fatto il punto della situazione.

“Si è fatto male alla caviglia. Ho sentito che si è lussata, ora lui è in ospedale. Non vuoi mai che un ragazzo così giovane sia costretto a fare un’esperienza del genere. Andremo avanti senza di lui, ma lo aspetteremo perché è un top player. Ho visto tutto, il suo piede non era nella posizione giusta ed è per questo che siamo rimasti tutti scioccati”.

Un brutto stop, per un talento in ascesa come Elliott.

OMNISPORT | 12-09-2021 21:06