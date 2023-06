Lega Calcio: ancora da assegnare diritti Serie A

Le offerte presentate da Sky, Dazn e Mediaset inferiori agli 1,15 mld del bando

16-06-2023 15:25

Senza padrone i diritti sportivi per il campionato di Serie A a partire dal 2024. Nel corso dell’assemblea della Lega Calcio l’apertura delle offerte da parte delle televisioni non è andata a buon fine. Sky, Dazn e Mediaset hanno presentato tutte cifre inferiori al minimo fissato, che non sono state rese note. Nessuna offerta da parte di Amazon. Ora ci saranno le trattative private con le singole televisioni. A fine mese nuova assemblea (27 giugno) dove l’obiettivo è fare il punto sui diritti televisivi per l’Italia. L’obiettivo è quello di arrivare a raccogliere la cifra prevista dal bando: 1,15 miliardi di euro (+200 milioni sulla cifra attuale).