Sport oggi in tv, la programmazione di lunedì 23 giugno: c'è Atletico Madrid-Botafogo in chiaro

Oggi in tv tennis e club internazionali di calcio, dirette su Sky, Dazn e Italia 1

Oggi la programmazione sportiva propone una vasta scelta di eventi per gli appassionati di calcio e tennis. In onda i principali match dell’ATP & WTA, trasmessi in contemporanea su Sky Sport 1 e Sky Sport Tennis, disponibili a pagamento. Per gli amanti del calcio invece, la giornata è ricca di emozioni con il Mondiale per club Usa 2025. Da non perdere le sfide serali che vedranno protagoniste squadre internazionali come Atletico Madrid, Botafogo, Seattle Sounders e PSG, con dirette su Dazn e Italia 1, quest’ultima visibile anche gratuitamente. Inoltre, durante la notte, si giocheranno altri due incontri di alto livello con Inter Miami contro Palmeiras e Porto contro Al Ahly, trasmessi esclusivamente su Dazn. In sintesi, un palinsesto ricco e variegato che accontenta tifosi di più discipline, offrendo spettacolo e competizione a tutte le ore.

Gli eventi sportivi trasmessi oggi in diretta TV

Calcio

03:00 Mondiale per club Usa 2025: Inter Miami-Palmeiras (Dazn, pay)

03:00 Mondiale per club Usa 2025: Porto-Al Ahly (Dazn, pay)

21:00 Mondiale per club Usa 2025: Atletico Madrid-Botafogo (Italia 1, free)

21:00 Mondiale per club Usa 2025: Atletico Madrid-Botafogo (Dazn, pay)

21:00 Mondiale per club Usa 2025: Seattle Sounders-PSG (Dazn, pay)

Tennis

11:30 ATP & WTA (Sky Sport 1, pay)

11:30 ATP & WTA (Sky Sport Tennis, pay)

