Legabasket, le modifiche al calendario dopo le positività di Brindisi

Cambia leggermente la conformazione del calendario della Serie A di basket dopo la riunione avuta oggi dai club del massimo campionato nostrano.

Preoccupate per i tanti casi di contagio registrati improvvisamente tra le fila dell’Happy Casa Brindisi, le società in via del tutto straordinaria si sono trovate a discutere e a stabilire una serie di spostamenti per garantire la regolarità del finale di stagione.

In particolare, l’ultima giornata è stata posticipata dal 2 al 10 maggio, mentre i quarti di finale dei playoff cominceranno giovedì 13 maggio invece che sabato 8 maggio. Questo per permettere ai salentini, sperando in una veloce negativizzazione, di recuperare la gara con Sassari il 2 maggio e quella con la Dolomiti Energia Trentino il 5 maggio.

Così facendo, sarebbe garantita la contemporaneità nell’ultimo turno, una giornata che, vista la classifica, rischia di risultare decisiva per i destini di molte squadre.

OMNISPORT | 23-04-2021 22:56