Lele Molin: "Con Milano voglio altri passi avanti"

Il coach di Trento Lele Molin ha presentato in conferenza stampa il match contro l’Olimpia Milano: “Dopo aver affrontato la Virtus Bologna nella prima gara di regular season, domenica ci tocca l’Olimpia Milano: per noi è un altro test probante, una partita che dobbiamo affrontare con senso di sfida pensando non tanto a chi ci troviamo davanti, quanto piuttosto a noi stessi, e alle qualità che dobbiamo sviluppare come squadra”.

“In più è la prima trasferta di Serie A dell’anno, dovremo essere bravi a confermare quanto di buono mostrato contro la Virtus, in termini di spirito e di mentalità, e a mostrare passi in avanti in particolare nelle iniziative difensive. Dobbiamo mettere pressione sulla palla e sulle linee di passaggio, essere presenti, avere più controllo dell’area e dei tabelloni: sono vari aspetti del gioco che possiamo riassumere come aggressività difensiva. Non sarà facile contro Milano, che ha una qualità e un’esperienza di altissimo livello”.

OMNISPORT | 01-10-2021 20:10