Leo Messi: "Ora al PSG mi sento meglio"

24-09-2022 11:46

Il fuoriclasse argentino Lionel Messi crede di star iniziando a trovare il suo posto al Paris Saint-Germain, dopo aver avuto bisogno di un anno per ambientarsi dopo il suo trasferimento in Francia.

Messi ha segnato solo 11 gol in 34 presenze durante la sua prima stagione al PSG nel 2021-22, ma ha già colpito sei volte in 11 uscite per i giganti della Ligue 1 in questa stagione. L’ex Barcellona si sta divertendo anche sul palcoscenico internazionale, segnando due volte e fornendo un assist nell’amichevole per 3-0 sull’Honduras venerdì.

Parlando a TyC Sports dopo la vittoria, Messi ha paragonato la sua forma attuale a quella della scorsa stagione.

“Mi sento bene, diverso dall’anno scorso e sapevo che sarebbe stato così. L’anno scorso, come ho già detto, ho passato un brutto periodo, non ho mai finito di ritrovarmi e questo è diverso. Sono arrivato con una testa diversa, più adattata al club, allo spogliatoio, al gioco, ai miei compagni di squadra. La verità è che mi sento molto bene e mi sono divertito di nuovo”.

Con la doppietta di venerdì, Messi ha raggiunto quota 88 gol in 163 presenze con l’Albiceleste e, quando il 22 novembre l’Argentina inizierà la sua Coppa del Mondo contro l’Arabia Saudita, entrerà a far parte di un ristretto gruppo di giocatori che hanno partecipato a cinque Coppe del Mondo.