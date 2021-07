Lesione al crociato: lungo stop per Kawhi Leonard

Svanito il sogno di approdare alle Finals dopo aver ceduto ai Phoenix Suns nell’atto conclusivo della Western Conference, per i Los Angeles Clippers è già iniziata la programmazione della prossima stagione.

In tal senso una notizia non confortante è quella dell’intervento chirurgico che si è reso necessario per Kawhi Leonard, a causa di una lesione al legamento crociato del ginocchio destro

La stella della squadra di coach Lue si era infortunato nel finale di gara 4 della semifinale di Conference contro gli Utah Jazz, match che ha posto fine alla sua stagione avendo dovuto saltare tutta la serie contro i Suns.

Inizialmente catalogato come distorsione al ginocchio, evidentemente l’infortunio si è rivelato ben più grave.

Nel comunicato la franchigia non ha speficato i tempi di recupero di Leonard, ma è difficile immaginare un suo ritorno in campo prima del 2022. A questo punto l’ex Spurs potrebbe essere costretto a esercitare l’opzione di rinnovo sull’ultimo anno di contratto per diventare free agent solo nel 2022.

Un problema in più per i Clippers in vista della prossima stagione, nella quale saranno free agents DeMarcus Cousins e soprattutto Reggie Jackson.

OMNISPORT | 14-07-2021 09:38